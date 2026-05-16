Síndrome de ovario poliquístico cambia de nombre: cómo se llamará y qué recomiendan expertos

El síndrome de ovario poliquístico (SOP) fue renombrado como síndrome ovárico metabólico poliendocrino (SOMP). Organizaciones tendrán 3 años para actualizar a la pablación mundial.

El síndrome de ovario poliquístico (SOP), una de las afecciones hormonales más frecuentes en personas en edad reproductiva, fue oficialmente rebautizado como síndrome ovárico metabólico poliendocrino (SOMP), en un intento por corregir décadas de confusión clínica y mejorar su abordaje médico.

Keren Porat especialista en ginecología y obstetricia, quien forma parte de la red médica de MediSmart, explicó la importancia de este cambio y su posible alcance.

Lo que debe saber:

El nombre cambia porque el diagnóstico era incompleto. No es solo un problema reproductivo, es una enfermedad sistémica. El cambio busca mejorar diagnóstico, tratamiento e investigación.

“Desde una perspectiva clínica ampliada, el síndrome ovárico metabólico poliendocrino (SOMP) se reconoce ahora como una condición endocrina y metabólica sistémica, que afecta a múltiples órganos y procesos del organismo, no solo al sistema reproductor", describe Porat.

Según la especialista esto permite tener una perspectiva adecuada que refleja esta condición y evita confusiones en pacientes y también en profesionales de salud sobre el término anterior.

“La definición previa se enfocaba en ovarios poliquísticos, eso quiere decir que muchas mujeres pensaban que tenían quistes en los ovarios pero había muchas mujeres con el síndrome que no tenían quistes, incluso algunas tenían quiste pero no tenían el síndrome", describió la ginecóloga y obstetra.

Con el nuevo enfoque, el SOMP se entiende como una condición endocrina y metabólica multisistémica, que no se limita al sistema reproductivo. Esta visión amplía su alcance clínico y cambia la manera en que debe ser evaluada y tratada.

“El antiguo nombre minimizaba el impacto integral del SOP en el cuerpo de las mujeres y con este cambio el SOMP reconoce que se trata de una condición compleja”, mencionó la especialista.

Porat señala que el nombre anterior contribuyó a una visión reducida de la enfermedad, centrada casi exclusivamente en los ovarios. Esto influyó en la formación médica, que suele abordar el trastorno principalmente desde la ginecología, dejando de lado su dimensión endocrina.

Como resultado, muchas pacientes no reciben evaluaciones completas ni advertencias sobre riesgos metabólicos, y en muchos casos el tratamiento se limita al uso de anticonceptivos hormonales para el control de síntomas, sin abordar todas las consecuencias del trastorno.

El síndrome de ovario poliquístico ahora se llama síndrome ovárico metabólico poliendocrino (SOMP), reconociendo que no es solo un problema reproductivo sino una enfermedad sistémica. (Shutterstock - Canva/Shutterstock - Canva)

El anuncio, publicado en la revista médica The Lancet, es el resultado de un proceso de varios años en el que participaron 56 organizaciones y miles de pacientes y profesionales de la salud.

El objetivo central fue reemplazar un nombre considerado inexacto, ya que muchas personas diagnosticadas con SOP no presentan quistes ováricos, aunque sí manifiestan alteraciones hormonales y metabólicas complejas.

Además, se estima que afecta entre el 10% y el 13% de las mujeres en edad reproductiva, además de personas transgénero.

La transición incluirá una campaña internacional de tres años para dar a conocer el cambio de nombre.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que la mayoría de los casos de SOP, cerca del 70% no son diagnosticados, lo que deja a muchas mujeres sin acceso y atención oportuna. Ahora este cambio permitirá brindar una mejor evaluación de la paciente.

“La OMS también reconoce que el síndrome de ovario poliquístico es más que un problema de quistes en los avarios y lo define como una condición hormonal y metabólica crónica que puede afectar la fertilidad, el metabolismo y la salud emocional de las mujeres”, explicó la médico.