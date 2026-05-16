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Síndrome de ovario poliquístico cambia de nombre: cómo se llamará y qué recomiendan expertos

Keren Porat especialista en ginecología y obstetricia: ‘El antiguo nombre minimizaba el impacto integral del SOP en el cuerpo de las mujeres y con este cambio el SOMP reconoce que se trata de una condición compleja’

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Por Libia Solano Meza
El síndrome de ovario poliquístico (SOP) fue renombrado como síndrome ovárico metabólico poliendocrino (SOMP). Organizaciones tendrán 3 años para actualizar a la pablación mundial.
El síndrome de ovario poliquístico (SOP) fue renombrado como síndrome ovárico metabólico poliendocrino (SOMP). Organizaciones tendrán 3 años para actualizar a la pablación mundial. (Shutterstock - Canva/Shutterstock - Canva)







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Libia Solano Meza

Libia Solano Meza

Periodista especializada en la cobertura de salud y bienestar. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

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