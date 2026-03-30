Síndrome del ovario poliquístico: el trastorno hormonal que muchas mujeres no detectan

El síndrome del ovario poliquístico afecta a muchas mujeres jóvenes, según la OMS acerca del 70% de los casos pasan desapercibidos.

Lo que comienza como un simple atraso menstrual puede convertirse en una señal de alerta. Meses sin menstruación, acné persistente o dificultad para bajar de peso suelen tratarse como problemas aislados, pero en muchos casos tienen un origen común: el síndrome de ovario poliquístico (SOP).

Keren Porat especialista en Ginecología y Obstetricia, parte de la red médica de Medismart, explicó en detalle las causas, síntomas y consecuencias de esta condición, así como las claves para su tratamiento.

Lo que debe saber:

Es una alteración hormonal común que afecta a mujeres en edad reproductiva. Se caracteriza por un desequilibrio de hormonas sexuales, lo que puede afectar la ovulación. Puede presentar varios síntomas, pero se puede controlar y tratar.

El síndrome de ovario poliquístico (SOP), es una condición que no solo afecta la salud reproductiva, sino también el metabolismo y el bienestar general de las mujeres.

Este trastorno, que afecta a mujeres en edad fértil, requiere atención oportuna y un enfoque integral para evitar complicaciones a largo plazo.

“Es multifactorial porque puede tener un componente hormonal, metabólico e incluso genético”, señaló la especialista.

Uno de los principales indicadores del síndrome es la irregularidad menstrual, aunque no es el único.

“Podemos tener ciclos donde viene un mes y el siguiente no, o intervalos muy largos. Incluso se ven casos de pacientes que pasan seis meses sin menstruar”, indicó Porat.

A esto se suman cambios visibles en el cuerpo asociados al exceso de andrógenos (hormonas masculinas):

Acné persistente

Exceso de grasa en piel y cuero cabelludo

Crecimiento de vello en zonas como rostro o barbilla

“Ese exceso de andrógenos puede generar acné, grasa y aumento de vello en zonas donde usualmente no debería haber”, detalló la ginecóloga.

Aunque se calcula que el 6% al 13% de las mujeres en edad fértil tiene síndrome de ovario poliquístico, la Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que la mayoría de los casos, cerca del 70% no son diagnosticados, dejando a muchas sin acceso a atención oportuna.

También existe un componente metabólico clave:

“Puede haber resistencia a la insulina, lo que dificulta la pérdida de peso”.

Diagnóstico: más que un ultrasonido

Uno de los errores más comunes es pensar que el síndrome de ovario poliquístico (SOP), se detecta únicamente con un ultrasonido.

“El diagnóstico siempre va a ser clínico inicialmente y de descarte (...) a eso le vamos a asociar exámenes de laboratorio porque siempre hay que descartar un trastorno de tiroides o un trastorno de la hormona prolactina”, detalló la ginecóloga y obstetra.

Según Porat, este proceso incluye:

Evaluación médica del ciclo menstrual.

Exámenes hormonales.

Descarte de trastornos tiroideos o de prolactina.

Ultrasonido.

Sobre este último, la especialista hizo una precisión importante sobre el SOP:

“No se trata de quistes como tal, sino de múltiples folículos acumulados porque el ovario no está ovulando”.

La experta asegura que el tratamiento del SOP varía según cada paciente y sus necesidades eso sí se debe complementar con un estilo de vida saludable.

“La alimentación y el ejercicio son fundamentales en el tratamiento, por eso se recomienda hacer ejercicio regular, incorporar entrenamiento de fuerza así como una alimentación balanceada”.

Según la OMS, el SOP es una afección metabólica crónica que sigue presente después de la edad de procrear.

Una de las mayores preocupaciones en mujeres con el síndrome es la posibilidad de embarazo.

“Es un mito que no puedan quedar embarazadas. Muchas lo logran incluso sin tratamientos, con solo mejorar hábitos y bajar un 5% del peso, muchas pacientes logran ovular”, insistió la ginecóloga.

También pueden utilizarse medicamentos, suplementos o anticonceptivos dependiendo del caso.

El síndrome de ovario poliquístico (SOP), puede afectar la ovulación, pero no impide necesariamente el embarazo. (Canva/Canva)

Además, existe la creencia de que las pastillas anticonceptivas eliminan el síndrome.

“No se resume en el uso de anticonceptivos porque no funciona así, estos pueden ayudar a regular el ciclo en algunas pacientes, pero no son la única solución”, aclaró la especialista.

Consecuencias de no tratarlo

No atender el SOP puede tener efectos a corto y largo plazo entre ellos:

Sangrados abundantes.

Resistencia a la insulina.

Mayor riesgo de infarto o enfermedad cerebrovascular.

“Si no se trata, la paciente puede desarrollar diabetes o aumentar el riesgo de infarto o enfermedad cerebrovascular”, advirtió Porat.

Como concluye la especialista, el SOP es más que una condición ginecológica, por esa razón las mujeres deben registrar los ciclos y acudir a una evaluación médica para detectar el síndrome a tiempo, controlar sus efectos y prevenir complicaciones futuras.