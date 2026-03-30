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Síndrome del ovario poliquístico: el trastorno hormonal que muchas mujeres no detectan

Irregularidad menstrual, acné y aumento de peso pueden ser señales del síndrome del ovario poliquístico. Según la OMS 7 de cada 10 mujeres con SOP desconocen que lo tienen.

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Por Libia Solano Meza
síndrome de ovario poliquístico
El síndrome del ovario poliquístico afecta a muchas mujeres jóvenes, según la OMS acerca del 70% de los casos pasan desapercibidos. (Canva/Canva)







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Libia Solano Meza

Libia Solano Meza

Periodista especializada en la cobertura de salud y bienestar. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

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