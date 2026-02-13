Mi Bienestar

No era pareja, pero dolió igual: por qué perder una amistad también impacta su cuerpo

La pérdida de una amistad provoca un dolor real procesado por el cerebro. Conozca por qué las rupturas de amigos impactan la salud y cómo identificar vínculos tóxicos.

Por Yucsiany Salazar
La psicóloga Jeimy Agudelo explica que las rupturas de amistad activan áreas cerebrales vinculadas al dolor físico, pues el organismo interpreta el rechazo social como una amenaza real a la integridad.
