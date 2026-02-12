Mi Bienestar

Dormir bien transforma su piel: estos son los cambios reales que se notan cuando el cuerpo descansa

Dormir bien reduce el cortisol y activa la reparación celular. Experta explica qué cambios reales mejoran la piel y en cuánto tiempo se notan.

Por Yucsiany Salazar
Durante el sueño profundo aumenta la producción de colágeno y elastina, proteínas clave para una piel firme y luminosa.
Durante el sueño profundo aumenta la producción de colágeno y elastina, proteínas clave para una piel firme y luminosa. (Canva/Composición de Canva)







Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual. Dedicada a temas de salud y bienestar.

