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La historia de Eva, bebé diagnosticada con paladar posterior hendido: lo que comía se le salía por la nariz y los doctores no encontraban qué tenía

Esta es la historia de Eva, una bebé cuya madre insistió en buscar respuestas hasta descubrir que tenía un paladar posterior hendido

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Por Yucsiany Salazar

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Karina Vargas, madre de Eva, no se rindió y buscó múltiples opiniones médicas hasta encontrar el diagnóstico correcto para su pequeña.
Karina Vargas, madre de Eva, no se rindió y buscó múltiples opiniones médicas hasta encontrar el diagnóstico correcto para su pequeña. (Canva/Canva)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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