Mi Bienestar

Pensé que era normal… hasta que el dolor la llevó al límite: la historia de una joven con endometriosis

La endometriosis es una enfermedad crónica y afecta a una de cada diez mujeres a nivel mundial

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Por Libia Solano Meza
Mariana convirtió años de dolor silencioso en esperanza y voz, demostrando que escuchar el cuerpo y persistir puede cambiarlo todo, gracias al apoyo de su madre María Lourdes Alvarado.
Mariana convirtió años de dolor silencioso en esperanza y voz, demostrando que escuchar el cuerpo y persistir puede cambiarlo todo, gracias al apoyo de su madre María Lourdes Alvarado. (Mariana Sandoval Alvarado - Cortesía/Mariana Sandoval Alvarado - Cortesía)







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Libia Solano Meza

Libia Solano Meza

Periodista especializada en la cobertura de salud y bienestar. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

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