Pensé que era normal… hasta que el dolor la llevó al límite: la historia de una joven con endometriosis

Mariana convirtió años de dolor silencioso en esperanza y voz, demostrando que escuchar el cuerpo y persistir puede cambiarlo todo, gracias al apoyo de su madre María Lourdes Alvarado.

A veces, las batallas más difíciles son las que nadie ve. Se libran en silencio, entre dudas, consultas médicas y noches interminables de dolor. Así comenzó la historia de Mariana Sandoval Alvarado, una joven que, desde muy temprana edad, tuvo que enfrentarse a una realidad que cambiaría por completo su forma de vivir, de entender su cuerpo y de luchar por su bienestar tras recibir el diagnóstico de tener endometriosis.

Ella asegura que lo que parecía ser una etapa natural de crecimiento se convirtió en un camino largo, incierto y profundamente desafiante.

El 14 de marzo se conmemoró el Día Mundial de la Endometriosis, para visibilizar esta enfermedad que afecta a mujeres en todo el mundo y que aún no tiene cura.

También es conocido como Marzo Amarillo, se busca informar, crear conciencia y fomentar la realización de chequeos médicos que ayuden a prevenir complicaciones.

Lo que debe saber:

No se debe normalizar el dolor extremo: hay que atenderlo. Insistir en el diagnóstico es clave. El tratamiento adecuado y el apoyo hacen la diferencia.

El testimonio de Mariana

Mariana, oriunda de San Francisco de Dos Ríos de San José, relacionista pública y hoy con 20 años, recuerda con claridad cómo todo comenzó. Ella cuenta que a la edad de 12 años en noviembre del 2017, le llegó por primera vez la menstruación y esa transición en su cuerpo no le presentó ningún dolor.

Sin embargo, fue hasta el primero de enero del 2018, previo a que su ciclo menstrual llegara que sintió un dolor intenso e inesperado, marcando el inicio de un periodo que se repetiría durante años.

“Era un dolor insoportable, yo estaba descompuesta, yo vomitaba y me sentía mal”, comentó Sandoval.

Ese fue el inicio de una rutina difícil. Mes a mes, el dolor regresaba con la misma intensidad, obligándola a visitar el hospital de forma constante.

“Yo lo llegué a confundir con un dolor de ovarios, pero mi mamá me decía que no era normal”, explicó la joven.

Con el apoyo incondicional de su madre María Lourdes Alvarado, inició un recorrido médico que estuvo lleno de intentos, cambios de tratamientos y muchas preguntas sin respuesta.

Su condición se complicaba aún más debido a su alergia a los antiinflamatorios, lo que limitaba significativamente las opciones para aliviar el dolor.

“Lo que hacían los medicamentos era como que el dolor no creciera más, pero el dolor se mantenía ahí de alguna manera. Entonces realmente lo sufrí bastante”, explicó Mariana.

El día a día de Mariana se transformó en una constante incertidumbre. Ir al colegio implicaba el temor de sufrir una crisis en cualquier momento. Las visitas al hospital se volvieron parte de su rutina, y el dolor dejó de ser algo ocasional para convertirse en una presencia constante.

El suplicio le comenzó a enfrentar el desgaste emocional de no entender qué estaba pasando en su propio cuerpo. Luego llegó al consultorio de una ginecóloga quien le envió un medicamento específico que serviría tanto como tratamiento como prueba diagnóstica.

“Mi ginecóloga me dijo, te voy a enviar un medicamento que es para tratar la endometriosis y si te hace efecto, ya te puedo diagnosticar pero si no te hace efecto, te tengo que intervenir”, explicó la veinteañera.

¿Qué es la endometriosis?

La endometriosis se presenta cuando un tejido similar al endometrial crece fuera del útero, afectando con mayor frecuencia los ovarios, trompas de Falopio, vejiga e intestino. En casos menos comunes, puede comprometer estructuras fuera de la pelvis.

Además del dolor pélvico severo, la enfermedad puede causar trastornos digestivos, alteraciones del sueño, sangrado urinario o rectal y enfermedades inmunológicas asociadas.

Se trata de una enfermedad crónica y afecta a una de cada diez mujeres a nivel mundial, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Para comprender mejor este padecimiento, consultamos a una especialista, quien nos explicó en detalle qué es la endometriosis.

Lucrecia Araya es ginecóloga oncóloga del Hospital Metropolitano e integrante de la red de Clínica MediaSmart. Ella indicó que el diagnóstico de endometriosis nace de la sospecha clínica, asociado a estudios por imágenes y muchas veces a cirugía cómo laparoscopias diagnósticas.

No se trata de un diagnóstico rápido, más bien suele ser un diagnóstico por exclusión, luego de descartar otras enfermedades.

“Hay grados de severidad asignados de acuerdo a los hallazgos durante el diagnóstico; pero puede en el peor de los casos comprometer la fertilidad y la calidad de vida por su comportamiento biológico infiltrante en los tejidos”, describió la ginecóloga.

Según la especialista en ginecología oncológica, aunque la endometriosis suele desaparecer con la menopausia, en aproximadamente el 2 % de los pacientes puede mantenerse, normalmente por el efecto de la terapia de reemplazo hormonal.

Las pacientes con mayor riesgo son aquellas con antecedente de endometriosis en la familia, esas con sangrados más prolongados, más abundantes o con ciclos más cortos al exponerlas al flujo retrógrado.

De vivir atrapada por el dolor a recuperar su vida, Mariana muestra que la endometriosis se puede enfrentar con apoyo, diagnóstico y esperanza. (Mariana Sandoval Alvarado - Cortesía/Mariana Sandoval Alvarado - Cortesía)

Momento decisivo

“Yo veía como mi ginecóloga me cambiaba de tratamiento pero el dolor nunca se iba. Entonces yo creo que ese era mi mayor miedo, como que yo sintiera esto por siempre”, recordó la joven.

Cuando estaba a punto de perder la esperanza, apareció la respuesta que Mariana llevaba años esperando.

“Vieras que yo empecé a tomar un medicamento y después de dos años el dolor se me fue, es importante mencionar que con este tratamiento a mí ya no me venía la menstruación”, detalló Sandoval.

Asegura que fue en ese momento que la ginecóloga le confirmó que tenía endometriosis.

Después de años de sufrimiento, pudo experimentar lo que era vivir sin dolor. Más adelante, en 2025, logró estabilizar su condición con un anticonceptivo adecuado, manteniéndose hasta hoy sin síntomas.

“Desde 2018 que yo voy por primera vez a donde la ginecóloga hasta 2022, que ya se habla por primera vez de endometriosis”, recordó.

Hoy, Mariana transforma su experiencia en un mensaje poderoso: el dolor extremo no es normal y no debe ignorarse. Insiste en la importancia de acudir al ginecólogo, de escuchar el cuerpo y de no conformarse con respuestas incompletas.

También hace un llamado a la empatía y a la información, recordando que un diagnóstico a tiempo puede cambiar por completo el futuro de una mujer.

“Yo abogo por la concientización y la importancia de entrar en un control ginecológico, no normalicemos los dolores o ponernos en un segundo lugar”, aseguró la joven.

Antes de recibir el diagnóstico de endometriosis, Mariana Sandoval pensaba que solo padecía dolor de ovarios. (Mariana Sandoval Alvarado/Mariana Sandoval Alvarado - Cortesía)