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Sonia Herrera, sobreviviente de cáncer de mama: ‘Quiero motivar a todas las mujeres a cuidarse, hacerse sus chequeos anuales y no dejar que el miedo las detenga’

La prevención y los chequeos médicos siguen siendo la mejor herramienta frente al cáncer de seno

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Por Libia Solano Meza
Sonia Herrera Vargas
Entre el miedo y la esperanza Sonia Herrera Vargas enfrentó un diagnóstico de cáncer de seno que transformó su vida. (Cortesía: Sonia Herrera Vargas/Cortesía: Sonia Herrera Vargas)







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Libia Solano Meza

Libia Solano Meza

Periodista especializada en la cobertura de salud y bienestar. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

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