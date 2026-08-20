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Hepatitis: ¿por qué se inflama el hígado y cómo saber si algo no está bien?

La hepatitis es una inflamación del hígado que puede tener distintas causas. Conozca cómo se transmite, cuáles son sus señales y cómo prevenirla

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Por Yucsiany Salazar
La hepatitis afecta al hígado y puede causar síntomas como ictericia, cansancio, dolor abdominal y cambios en la orina y las heces.
La hepatitis afecta al hígado y puede causar síntomas como ictericia, cansancio, dolor abdominal y cambios en la orina y las heces. (Canva/Canva)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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