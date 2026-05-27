El País

Detectan por primera vez el virus de hepatitis E en aguas residuales de Costa Rica

Investigadores hallaron rastros del virus en muestras de aguas residuales de San José

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Por Jailine González Gómez
Un estudio detectó por primera vez el virus de hepatitis E en aguas residuales de Costa Rica y de Centroamérica.
Un estudio detectó por primera vez el virus de hepatitis E en aguas residuales de Costa Rica y de Centroamérica. (BetacommandBot/Wikimedia Commons)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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