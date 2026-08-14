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Convertirse en madre cambia el cerebro: qué es la matrescencia y cuándo puede ser depresión posparto

La matrescencia transforma la identidad de las mujeres tras el parto. Conozca cómo diferenciar este proceso biológico de la depresión posparto.

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Por Yucsiany Salazar
La matrescencia implica cambios cerebrales, hormonales y emocionales mientras la mujer se adapta a su nueva identidad como madre.
La matrescencia implica cambios cerebrales, hormonales y emocionales mientras la mujer se adapta a su nueva identidad como madre. (Canva/Canva)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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