Frases que lastiman a las madres que acaban de tener un bebé: qué evitar y cómo acompañarlas

Durante el posparto, los comentarios pueden aumentar la presión sobre una mujer que atraviesa importantes cambios.

Tener un bebé es, para la mayoría, una de las mejores cosas que pueden pasar en la vida. Pero muchas veces aparecen un “¿qué va a hacer para recuperar la figura?” o “puede probar con estos ejercicios”, que intentan arruinar ese preciado momento en el que la madre está contemplando al ser que acaba de salir de su cuerpo.

Al igual que esas frases, hay muchos otros consejos desafortunados que provienen de personas que quizás (apelando a la inocencia) tienen la intención de ayudar, pero que en realidad terminan generando una presión innecesaria sobre las mamás.

“Ese cuerpo acaba de hacer un trabajo monumental como para que nosotros no le demos su lugar y no le demos su respeto”, recalca Georgina Echandi, psicóloga del Hospital Metropolitano, quien analiza cuáles son esas frases que no se le deben decir a una mamá que recién estuvo en labores de parto y, por el contrario, cuál es la forma correcta de acompañarla durante todo el proceso.

Lo que debe saber:

El posparto implica cambios físicos, emocionales y cerebrales que pueden hacer que una mujer necesite más comprensión. Los consejos sobre cómo organizar la casa, trabajar o cuidar al bebé pueden convertirse en una carga adicional para una mamá que ya está intentando adaptarse a una nueva realidad. Una ayuda concreta —comida, limpieza, ropa o simplemente estar disponible— puede ser mucho más útil.

El cuerpo cambió: no necesita que le recuerden cómo ‘recuperarlo’

Uno de los primeros temas que conviene evitar es los comentarios sobre el aspecto físico. Decirle a una mujer que debería hacer ejercicio, arreglarse o intentar recuperar rápidamente la figura que tenía antes del embarazo puede hacer que empiece a mirar su cuerpo desde la inseguridad.

Después del embarazo y el parto, pueden quedar estrías, cambios de peso, flacidez o incluso modificaciones en el tamaño de los pies. Pero para Echandi, hay algo que debería pesar más que cualquier comentario sobre apariencia: ese cuerpo acaba de gestar y dar vida.

“Un cuerpo que dio vida no va a volver a ser lo que antes fue”, afirma la psicóloga.

Por eso, más que señalar qué debería cambiar, la recomendación es respetar el proceso y evitar convertir la apariencia física en otra preocupación para una mujer que ya se está adaptando a una nueva realidad.

Consejos que parecen ayuda, pero se sienten como crítica

Algo similar ocurre con las recomendaciones sobre el manejo de la casa. La intención puede ser buena, pero decirle a una mamá cómo debería organizar su casa, cuánto debería limpiar o qué tendría que hacer para no sentirse abrumada no necesariamente ayuda.

El problema, indicó la psicóloga, es que quien aconseja suele hacerlo desde su propia experiencia, sin conocer necesariamente las circunstancias de esa familia.

“Todas las familias son un mundo. Todas las familias son una realidad que muchas veces yo no conozco”, explica Echandi.

La psicóloga señala que los comentarios pueden sentirse especialmente pesados durante el posparto porque la mujer ya está lidiando con una carga mental importante.

Entre los “consejos” que pueden terminar aumentando esa presión están:

Decirle cómo debería organizar la casa.

Sugerirle que deje de trabajar para dedicarse al bebé.

Criticar cómo está manejando su tiempo.

Explicarle cómo debería cuidar o atender a su hijo.

Dar por hecho qué necesita sin preguntarle.

“No dar consejos que no me están solicitando. Los consejos no solicitados suelen ser una invasión”, señala Echandi.

La ayuda que más sirve no siempre es cuidar al bebé

En el posparto, acompañar no significa necesariamente llegar a cargar al recién nacido. En lugar de asumir qué necesita una nueva madre, la ayuda puede ser mucho más concreta.

Echandi pone ejemplos sencillos: enviarle comida, ayudar a lavar la ropa, cocinar o limpiar, sin esperar que la nueva mamá tenga que recibirlo, atenderlo o incluso prestarle al bebé.

La pregunta puede ser tan sencilla como: “¿Qué necesita que haga por usted?”.

Y la respuesta puede ser diferente para cada mujer.

Ayudar con comida, limpieza, ropa o tareas concretas puede aliviar parte de la carga mental durante el posparto. (Canva /Canva)

La pareja también tiene una tarea: compartir la carga mental

Los cambios del posparto también pueden repercutir en la relación de pareja. Por ejemplo, la madre puede experimentar una disminución del deseo sexual, ya que una mujer que está amamantando tiene niveles elevados de prolactina.

“La mujer necesita sentir cierta seguridad, necesita sentir conexión emocional, necesita sentirse vista para poder tener intimidad”, explica Echandi.

Pero el problema no termina ahí. También está la carga mental: recordar qué falta en la pañalera, organizar citas, levantarse durante la noche, pensar en la alimentación del bebé y anticipar todo lo que la familia necesita.

Por eso, una pareja puede ayudar más cuando identifica tareas y se hace responsable de ellas sin esperar que la mamá tenga que pedir cada cosa.

Evitar bromas

La especialista también pide evitar las bromas sobre el llamado “mommy brain”, relacionado con los olvidos que algunas mujeres experimentan durante esta etapa.

“Literalmente, ella está perdiendo sustancia gris para estar para otro ser humano, para estar para ese bebé”, señala.

El punto no es encontrar la frase perfecta para una mujer que acaba de tener un bebé. Es entender que está atravesando una transformación enorme.

En resumen: una mamá que acaba de tener un bebé no necesita que le expliquen cómo debería verse, trabajar, organizarse o sentirse. Necesita que quienes la rodean entiendan que está atravesando una transformación enorme y que, durante ese proceso, acompañar también significa respetar sus tiempos, sus decisiones y sus necesidades.