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Frases que lastiman a las madres que acaban de tener un bebé: qué evitar y cómo acompañarlas

Una psicóloga explica qué frases evitar durante el posparto y cómo acompañar de verdad a una mujer que acaba de tener un bebé, sin aumentar su carga mental

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Por Yucsiany Salazar
Durante el posparto, los comentarios pueden aumentar la presión sobre una mujer que atraviesa importantes cambios.
Durante el posparto, los comentarios pueden aumentar la presión sobre una mujer que atraviesa importantes cambios. (Canva /Canva)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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