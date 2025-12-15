Mi Bienestar

‘Elf on the Shelf’: qué es, cómo funciona y qué deben saber las familias si desean sumarlo en esta Navidad

Conozca la tradición navideña Elf on the Shelf: cómo funciona, qué valores fomenta y la recomendación de una psicóloga para usar al Elfo sin generar miedo o control.

Por Yucsiany Salazar
Elf on the Shelf es una tradición navideña donde un pequeño elfo “observa” durante el día y cambia de lugar cada noche para sorprender a los niños. (Cortesía/Composición de Canva)







Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual. Dedicada a temas de salud y bienestar.

