¿El ‘clean look’ causa alopecia? Esto responde una dermatóloga

La cola perfectamente tallada puede generar una tensión constante en el cuero cabelludo si se usa todos los días.

Es uno de los peinados más repetidos de los últimos años: una raya perfecta, el cabello completamente hacia atrás y ni un solo pelo fuera de lugar.

El clean look promete elegancia inmediata, un acabado impecable y practicidad, especialmente en esos días en los que el cabello no colabora.

Pero detrás de esa estética surge una pregunta cada vez más frecuente en las consultas médicas: ¿puede este peinado, tan común y culturalmente aceptado, causar alopecia? Laura Garzona, dermatóloga del Hospital Metropolitano, explica los riesgos y cuidados necesarios.

Lo que debe saber:

El clean look es un peinado de alta tracción; es decir, ejerce fuerza constante sobre la raíz. La caída asociada a este estilo y que es motivo de consulta se conoce como alopecia por tracción y suele iniciar en la frente y las sienes. Existen señales tempranas que muchas personas pasan por alto antes de notar la pérdida de cabello.

Qué es realmente el ‘clean look’ (más allá de la moda)

Aunque hoy es tendencia en redes sociales, el clean look existe desde hace décadas. Seguro usted recuerda esto en su infancia: una cola bien tallada, estirada al máximo, con gel suficiente para “aplastar” cualquier pelo rebelde, y cuando llegaba a casa, sentía gran alivio al quitarse el peinado.

Desde el punto de vista dermatológico, este estilo no se define por su estética, sino por la tensión mecánica que mantiene sobre el cuero cabelludo durante horas.

“El clean look lo que viene siendo es una cola tallada, entonces ahí lo que entra es el riesgo si esto es repetitivo, como generalmente muchas veces tiende a ser”, explicó Garzona.

Culturalmente, este estilo ha sido común en climas cálidos, en personas con cabello rizado o abundante, y en disciplinas como el ballroom o la gimnasia, donde el control absoluto del peinado es parte de la imagen profesional.

Cuando el peinado pasa factura: la alopecia por tracción

La alopecia por tracción ocurre cuando el cabello es jalado de forma repetida durante largos periodos. No aparece de un día para otro:

Primero es una sensación conocida por muchas personas: alivio inmediato al soltarse la cola, incluso acompañado de dolor de cabeza o presión y sensibilidad en el cuero cabelludo.

Con el tiempo, la línea de implantación —donde termina la frente y empieza el cabello— comienza a retroceder.

Las sienes suelen ser las primeras zonas afectadas. Al inicio, el daño puede ser reversible, pero si la tracción se mantiene durante años, el daño puede volverse permanente.

“Si lo hago una vez difícilmente voy a producir una alopecia por tracción, pero si se me ocurre que esa es mi forma más frecuente de peinado, ya sea por facilidad, por elegancia, por trending, por lo que quiera, vamos probablemente ahí sí a tener una alopecia por tracción”, agregó la dermatóloga.

En las niñas, este cuadro es frecuente porque los adultos suelen realizar el peinado sin medir la fuerza aplicada.

El retroceso de la línea del cabello suele iniciar en las sienes y puede pasar desapercibido al inicio. (Canva/Canva)

El papel de los productos y la higiene

El clean look suele requerir geles, ceras o fijadores. Aunque estos productos no causan la caída directamente, pueden irritar el cuero cabelludo, especialmente en pacientes propensos a la dermatitis seborreica o alergias por contacto.

Un error común es espaciar el lavado para que el peinado dure más días. La acumulación de residuos y sebo provoca inflamación y picazón, lo que indirectamente deteriora la salud capilar. La recomendación médica es optar por fórmulas con menos fragancias y mantener una higiene regular.

La clave está en la cantidad, la frecuencia y la elección del producto.

¿Cada cuánto es seguro usar el ‘clean look’?

No existe una regla exacta que diga cuántos días a la semana se puede llevar un clean look sin riesgo, pero la especialista es enfática: el clean look debería ser la excepción, no la regla.

Si el peinado se usa ocasionalmente, el riesgo es bajo. Pero cuando se convierte en el estilo diario —sin soltarse el cabello, incluso para dormir— la probabilidad de alopecia por tracción aumenta significativamente.

Cuándo consultar y cómo prevenir

Es vital acudir a un especialista si la línea del cabello retrocede rápidamente o si aparecen zonas despobladas incluso después de dejar estos peinados. Existen condiciones como la alopecia frontal fibrosante que pueden confundirse con la tracción y requieren un diagnóstico diferencial.

Para prevenir:

Prefiera colas suaves , que no duelan al hacerlas ni al quitarlas.

, que no duelan al hacerlas ni al quitarlas. Reduzca la tensión: una vuelta menos al elástico hace diferencia.

Alterne estilos y suelte el cabello siempre que sea posible.

Lave el cuero cabelludo con regularidad para eliminar restos de fijadores y use productos con moderación.

“Si por alguna razón hay que usar la tallada que sea la excepción, que sea no la regla”, concluyó la especialista.

El problema no es el clean look en sí, sino la fuerza con la que se jala el cabello y la frecuencia con la que se repite.