Cómo convertir al Elf on the Shelf en un aliado para fomentar valores en casa: ocho pasos prácticos

¿Ha pensado en usar el Elf on the Shelf en casa? Una psicóloga comparte ocho pasos prácticos para que esta tradición navideña fomente valores, conexión familiar y bienestar emocional. Vea la guía.

Por Yucsiany Salazar
El Elf on the Shelf puede ser un recurso para reforzar valores y rutinas positivas cuando se usa desde el juego y la invitación.
El Elf on the Shelf puede ser un recurso para reforzar valores y rutinas positivas cuando se usa desde el juego y la invitación. (Cortesía/Composición de Canva)







