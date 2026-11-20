La depresión en hombres no siempre se manifiesta como tristeza. La psicóloga Olga Ruiz, del Centro Terapéutico Fátima y parte de la red MediSmart, explica que puede expresarse como irritabilidad, enojo desproporcionado o impulsividad, señales que el entorno suele interpretar como “mal genio”.

En 2025, los servicios de salud mental de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) registraron más de 10.000 consultas de hombres por síntomas de depresión, irritabilidad y otros trastornos del humor.

Con motivo del Día del Hombre, que se conmemora este 19 de noviembre, conozca cómo acompañar de la mejor manera a quien podría estar atravesando esta situación.

Lo que debe saber

La depresión también puede manifestarse como enojo, irritabilidad o impulsividad, sin tristeza visible. Frases como “cálmese” o “no es para tanto” pueden aumentar la irritabilidad y el aislamiento. Acompañar no implica tolerar agresiones: la psicóloga explica cómo ofrecer apoyo y mantener límites.

Una depresión que no siempre se ve como tristeza

Según Ruiz, esto es más frecuente de lo que parece y suele pasar desapercibido tanto para la persona como para su entorno.

“Cuando hablamos de depresión es importante que tengamos presente que en algunos hombres la depresión no siempre se presenta de la manera en que tradicionalmente conocemos la depresión”, señala.

Es decir, no siempre hay llanto, aislamiento o expresiones claras de tristeza. En su lugar, aparecen otras señales menos reconocidas.

Qué evitar decirle

Uno de los errores más comunes es intentar “corregir” la emoción del otro. En ese sentido, la psicóloga recomienda evitar decirles las siguientes frases, debido a que pueden aumentar la irritabilidad y el aislamiento:

“Cálmese”.

“Está exagerando”.

“No es para tanto”.

Qué sí puede decirle y cómo poner límites sin dejar de apoyar

En cambio, Ruiz aconseja un acercamiento más humano, con frases como:

“¿Cómo te has sentido últimamente?”

“Estoy aquí, ¿cómo puedo apoyarte?”

“Te he notado diferente, me importa saber cómo estás”

Eso sí, es esperable recibir una respuesta de “no me pasa nada”. Según Ruiz, es importante aceptar el silencio o la negación inicial y, aun así, mantenerse cerca.

Buscar ayuda profesional a tiempo puede evitar que la depresión afecte la familia, el trabajo y la salud. (Canva/Canva)

Por otro lado, la especialista recalca que acompañar no significa soportar gritos ni agresiones.

“No significa que debamos de tolerar agresiones o violencia hacia nosotros mismos, sino que mantener una sana distancia. Decir, ‘bueno, aquí estoy, estoy para apoyarte, pero así no’. Entonces, mostrar empatía, pero tener nosotros claros, cuáles son nuestros límites seguros”, enfatizó.

Señales de depresión que se confunden con mal carácter

Entre los indicadores más frecuentes, la especialista menciona estos síntomas físicos y emocionales:

Irritabilidad constante.

Reacciones de enojo desproporcionadas.

Baja tolerancia a la frustración.

Impaciencia permanente.

Discusiones frecuentes en casa o en el trabajo.

Cansancio constante.

Insomnio o mal descanso.

Dificultad para concentrarse.

Pérdida de interés en actividades habituales.

Consumo de alcohol u otras sustancias.

Conductas impulsivas o de riesgo.

Explosiones y frases que alertan

Muchos hombres no verbalizan tristeza, pero sí malestar. Expresiones como “yo ya no aguanto a nadie, estoy harto de todo, yo solo quiero que me dejen en paz” pueden ser una forma indirecta de comunicar sufrimiento emocional. Incluso situaciones pequeñas pueden desencadenar reacciones intensas.

“Un comentario que para otra persona podría ser neutro… es interpretado como un ataque, una amenaza o una crítica”, detalló la psicóloga.

Después, suelen aparecer la culpa, el arrepentimiento y la sensación de “no entender de dónde salió el enojo”.

Por qué se manifiesta como enojo

La explicación no es solo clínica, también es cultural. Ruiz señala que desde la infancia muchos hombres reciben mensajes como “Los hombres no lloran”, “Tienen que ser fuertes”, “No se queje” y “Resuelva solo”.

“Este tipo de frases enseñan a los hijos que la expresión de emociones no está de acuerdo con una masculinidad fuerte”, explica.

Con el tiempo, emociones como la tristeza o el miedo se reprimen y el enojo se vuelve la emoción “permitida”. “El enojo suele ser socialmente validado para los niños y los varones”, añade.

A esto se suma la presión social y económica: muchos hombres sienten que deben ser exitosos laboralmente, buenos proveedores, fuertes emocionalmente y sin fallas visibles. Cuando no logran cumplir esas expectativas, aparece una carga emocional que no siempre saben cómo manejar.

Consecuencias de no atenderla a tiempo

Una depresión no identificada puede tener efectos en distintos ámbitos:

Familia: discusiones frecuentes, distanciamiento emocional y menor participación en la crianza.

discusiones frecuentes, distanciamiento emocional y menor participación en la crianza. Trabajo: bajo rendimiento, conflictos con compañeros y dificultad para concentrarse.

bajo rendimiento, conflictos con compañeros y dificultad para concentrarse. Vida personal: consumo de alcohol u otras sustancias, baja autoestima, conductas de riesgo y, en casos graves, riesgo suicida.

Cuándo buscar ayuda profesional

Si estas señales se repiten y afectan la vida familiar, laboral o la salud, lo recomendable es consultar con un profesional en psicología o psiquiatría. Para recibir orientación puede llamar a la línea gratuita del Colegio de Profesionales en Psicología al 800-2737869. En caso de emergencia, llame al 9-1-1.