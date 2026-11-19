El abuso infantil no siempre es fácil de identificar. En algunos casos, los niños y adolescentes no cuentan lo que les sucede, pero muestran cambios en su comportamiento, como aislamiento, ansiedad, agresividad o conductas que ya habían superado.

En el marco del Día Nacional para la Prevención del Abuso contra Personas Menores de Edad, Georgina Echandi, psicóloga del Hospital Metropolitano, explica las señales que pueden ayudar a los padres o encargados a reconocer una posible situación de violencia.

Lo que debe saber:

El abuso sexual es una de las formas de violencia más frecuentes. Las señales pueden aparecer en las emociones, la conducta y el cuidado personal. Creerles a los menores y respetar sus límites ayuda a protegerlos.

Los cambios de comportamiento que pueden alertar

Echandi señala que el abuso sexual, la violencia física y psicológica y la negligencia son algunas de las formas de violencia más frecuentes que afectan a niños y adolescentes.

“Todas las formas de violencia son graves pero últimamente noto mucho abuso sexual y es preocupantemente común. Poco identificado está la violencia psicológica”, señaló.

Entre las señales de alerta en los menores están:

Cambios emocionales: ansiedad, hipervigilancia, tristeza persistente, aislamiento, culpa y vergüenza.

ansiedad, hipervigilancia, tristeza persistente, aislamiento, culpa y vergüenza. Regresiones de comportamiento: volver a mojar (orinar) la cama, hablar como bebés, chuparse el dedo o presentar ansiedad por separarse de sus padres.

volver a mojar (orinar) la cama, hablar como bebés, chuparse el dedo o presentar ansiedad por separarse de sus padres. Cambios de conducta: agresividad, comportamiento desafiante, hostilidad y estallidos de ira.

agresividad, comportamiento desafiante, hostilidad y estallidos de ira. Manifestaciones sexualizadas: conductas que no corresponden con la edad o dibujos con contenido sexualizado.

conductas que no corresponden con la edad o dibujos con contenido sexualizado. Señales de sufrimiento emocional: autolesiones como cortes en la piel e ideas suicidas.

autolesiones como cortes en la piel e ideas suicidas. Descuidos en el cuidado personal o cambios en la vestimenta para ocultar marcas o parecer menos atractivo.

“Para distinguir entre los cambios propios del desarrollo y las señales de alerta, el profesional suele evaluar la intensidad, la duración, la brusquedad y el impacto funcional de la conducta en la vida diaria del menor”, explicó Echandi.

Creencias que dificultan detectar el abuso

Uno de los errores que pueden retrasar la detección, explica la especialista, es pensar que los agresores siempre son personas desconocidas. También pueden ser familiares o personas cercanas a la familia.

“El abuso ocurre en todos los estratos por personas que no necesariamente se ven ‘violentas’ o ‘inadecuadas’, muchas veces viene de la persona menos esperada”, recalcó la psicóloga.

Otras creencias que pueden dificultar la detección del abuso son:

Pensar que el abuso deja marcas físicas evidentes o que los niños inventan historias para llamar la atención o mienten por diversión.

Culpar a la persona porque no lo dice de inmediato: puede sentir miedo a las represalias, a destruir amistades o familias, vergüenza o culpa. En algunos casos, también puede dejar de recordar el abuso durante un tiempo y recuperar esos recuerdos cuando se siente seguro.

puede sentir miedo a las represalias, a destruir amistades o familias, vergüenza o culpa. En algunos casos, también puede dejar de recordar el abuso durante un tiempo y recuperar esos recuerdos cuando se siente seguro. Confundir la violencia como un método de crianza: la especialista advierte que los golpes, insultos y humillaciones no educan, por el contrario, normalizan el abuso y pueden hacer que los niños no reconozcan que están viviendo una situación de violencia.

Cómo enseñarles a los niños que tienen derecho a poner límites sobre su cuerpo

La prevención comienza con conversaciones cotidianas sobre el cuerpo, el consentimiento y las situaciones que pueden hacer sentir incómodo a un niño. Echandi recomienda:

Nombrar correctamente las partes del cuerpo para facilitar que los menores puedan explicar si alguien los tocó de una manera que no les gustó.

para facilitar que los menores puedan explicar si alguien los tocó de una manera que no les gustó. Enseñarles que nadie debe tocarlos ni pedirles que toquen a otra persona, vean sus partes íntimas o tomen fotografías de ellas.

ni pedirles que toquen a otra persona, vean sus partes íntimas o tomen fotografías de ellas. Ayudarlos a expresar sus límites con frases como “alto”, “no me gusta” o “no me siento cómodo”.

Enseñarles a diferenciar entre los secretos que no hacen daño, como una fiesta sorpresa, y aquellos que implican ocultar algo incómodo, una amenaza o una situación de abuso.

como una fiesta sorpresa, una amenaza o una situación de abuso. Identificar personas de confianza y establecer palabras clave para que puedan pedir ayuda.

Supervisar los dispositivos electrónicos para prevenir interacciones inadecuadas.

para prevenir interacciones inadecuadas. Respetar su decisión de no dar muestras de afecto: no obligarlos a abrazar, besar o sentarse en los regazos de alguien si no quieren.

La protección de niños y adolescentes requiere el trabajo conjunto de las familias, las personas cuidadoras y los centros educativos, con espacios seguros donde se respeten sus derechos y su voz, afirma la psicóloga. (Canva/Canva)

“Pregúntense si a cualquier adulto le gustaría que venga un desconocido y lo abrace y que además tenga que hacer ‘buena cara’; son interacciones que no suelen suceder entre adultos porque se les respeta. Pero se les olvida que los niños tienen los mismos derechos, simplemente porque son niños”,agregó la psicóloga.

La comunicación debe permitirles expresar sus sentimientos y opiniones sin temor a ser minimizados.

Si un niño cuenta que sufrió abuso, ¿cómo debe reaccionar el adulto?

Cuando un menor revela que alguien lo tocó, amenazó o sometió a una situación de abuso, Echandi recomienda seguir estos pasos:

Mantener la calma y creerle sin cuestionarlo.

Asegurarle que no tiene ninguna culpa, independientemente de cómo ocurrió el abuso, si aceptó regalos o de cuánto tardó en contarlo.

Explicarle que los adultos se encargarán de protegerlo y que las amenazas no se cumplirán.

Anotar textualmente su relato, con sus mismas palabras y la fecha, sin interpretaciones.

Alejarlo de inmediato de la persona señalada, aunque sea un familiar o alguien de confianza.

Buscar ayuda profesional y legal urgente.

¿Qué hacer si hay sospechas, pero el niño no quiere hablar?

Si una familia sospecha que un menor vive una situación de abuso, pero no quiere hablar, puede comenzar por conversar sobre escenarios hipotéticos y explicarle que recibirá apoyo y acompañamiento si algo así le sucede.

También puede acudir a un profesional en psicología infantil que trabaje con terapia de juego. Según Echandi, esta modalidad permite acercarse al niño sin presionarlo para que relate directamente una experiencia.

El juego, además, es el lenguaje primario de los niños y puede facilitar que se expresen, se comuniquen y adquieran herramientas y aprendizajes.