En Costa Rica, de los cerca de 50.000 nacimientos anuales, unos 5.500 son bebés prematuros (nacidos antes de las 37 semanas), según datos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Después de días o semanas de hospitalización, sus familias deben prepararse para atenderlos en casa, donde pueden necesitar cuidados especiales de alimentación, temperatura y prevención de infecciones.

Lo que debe saber:

La leche materna es prioridad; algunos ocupan fórmulas o fortificantes. El bebé siempre debe dormir boca arriba. Las visitas se limitan a personas sanas con previo lavado de manos.

El alta hospitalaria depende de esto

Joaquín Acuña, director médico de PediaClinic, explica que antes del alta el equipo médico debe comprobar que el bebé cumple estas condiciones:

Mantener una temperatura adecuada en una cuna convencional.

Respirar de forma estable, sin episodios significativos de apnea o bradicardia que requieran observación.

Alimentarse de forma segura, por pecho o biberón, según su plan.

Mantener una hidratación adecuada y aumentar de peso de forma sostenida.

Tener resueltos o controlados los problemas médicos relevantes.

Completar los tamizajes, vacunas y evaluaciones según su edad.

Acuña destaca que no existe un peso mínimo universal para autorizar el alta. Algunos bebés pueden regresar a casa con oxígeno u otros apoyos, siempre que exista un programa seguro y los cuidadores reciban entrenamiento específico.

1. Lo que los padres deben tener preparado en casa

Los cuidadores deben practicar la alimentación, la administración de medicamentos o suplementos, reconocimiento de señales de alerta y, si corresponde, uso de equipos.

La familia debe preparar un espacio seguro y coordinar su atención, incluyendo:

Cuna apropiada.

Termómetro.

Silla de automóvil: según las semanas de gestación y evolución, el equipo médico evalúa cómo el bebé tolera permanecer allí antes del alta.

“La recomendación más importante es salir del hospital con un plan escrito e individualizado: alimentación y suplementos, citas de seguimiento, controles de peso, tamizajes pendientes, vacunas, señales de alarma y teléfonos de contacto”, agregó.

2. Alimentación: qué tomar en cuenta

La leche materna es la primera opción cuando está disponible, directamente del pecho o extraída. Sin embargo, algunos bebés requieren leche fortificada, fórmula especial, hierro y vitamina D, según indicaciones médicas.

En cuanto a la frecuencia y cantidad, dependen de edad gestacional, peso, succión y evolución. Muchos necesitan alimentarse cada dos o tres horas, incluso durante la noche. En algunos casos, advierte Acuña, se debe despertar al bebé para las tomas, pues no debe pasar períodos prolongados sin alimento hasta que el pediatra confirme que es seguro.

Durante las tomas, preste atención a estas señales que ameritan una consulta médica:

Tos o dificultad para tragar.

Cansancio excesivo mientras se alimenta.

Cambios en la coloración de la piel.

Dificultad para respirar.

“La cantidad de pañales mojados, la hidratación y, sobre todo, la curva de peso ayudan a comprobar que recibe suficiente alimento. No se debe cambiar por cuenta propia la concentración de la fórmula ni suspender fortificantes o suplementos”, agregó.

3. Baño, pañal, temperatura y ropa: cuidados cotidianos

No es necesario bañar al bebé todos los días. Según Acuña, dos o tres veces por semana suele ser suficiente, complementando con limpieza localizada.

Para el baño, tenga en cuenta estas recomendaciones:

Prepare antes ropa, toalla y artículos de higiene.

Mantenga ambiente cálido y use agua tibia.

Evite baños prolongados.

Séquelo inmediatamente, especialmente en pliegues.

Siga indicaciones médicas sobre el cuidado del cordón umbilical.

El pañal debe cambiarse cuando esté húmedo o sucio. Limpie suavemente la piel y vigile posibles irritaciones, cantidad de orina y deposiciones.

Vigile la temperatura. La axilar habitual es de 36,5 a 37,5 °C. Si llega a 38 °C o hay hipotermia persistente, busque valoración médica inmediata.

Prefiera ropa de algodón, fácil de poner. Una capa adicional a la del adulto sirve de referencia, verificando que el tronco no esté frío ni muy caliente. No necesita gorro para dormir dentro de casa, salvo indicación médica.

La llegada de un bebé prematuro a casa implica una etapa de adaptación para los cuidadores, que deben aprender a reconocer sus ritmos y señales. (Canva/Canva)

4. Sueño seguro: cómo debe acostarlo

El médico recomienda:

Acostarlo siempre boca arriba, sobre una superficie firme y plana.

Utilizar su propia cuna o moisés.

Mantener el espacio libre de almohadas, cobijas sueltas y posicionadores.

5. Visitas e infecciones: quién puede cargarlo

Los bebés prematuros pueden tener un mayor riesgomayor riesgo de infecciones respiratorias, especialmente si nacieron muy temprano o presentan alguna enfermedad pulmonar.

Para protegerlos, toda la familia y visitas deben seguir estas medidas:

Lavarse las manos antes de tocarlo o cargarlo.

No permitir visitas de personas con fiebre, tos, congestión, diarrea o enfermedades contagiosas recientes.

Evitar besos en cara o manos.

Mantener la casa libre de humo de tabaco.

Evitar aglomeraciones.

“Las visitas pueden permitirse gradualmente si el bebé está estable, depende de su situación clínica y del contexto epidemiológico”, indicó el médico, a la vez que recomendó empezar con pocas personas sanas en períodos breves.

Los cuidadores y convivientes deben mantener al día sus vacunas, incluidas influenza y tosferina cuando corresponda.

El bebé debe recibir sus inmunizaciones según el calendario y evaluarse la prevención contra el virus respiratorio sincitial (VRS) mediante anticuerpos o vacunación materna, según disponibilidad local.

6. Señales de alarma: cuándo buscar atención médica

Consulte de inmediato si el bebé presenta:

Dificultad para respirar o pausas respiratorias.

Coloración azulada.

Decaimiento marcado.

Incapacidad para alimentarse.

Menos orina de lo habitual.

Temperatura anormal.

¿Hasta cuándo se mantienen las precauciones especiales?

“No hay una fecha única: se reducen progresivamente conforme el bebé gana peso, se alimenta bien, regula su temperatura, presenta estabilidad respiratoria y evoluciona favorablemente en los controles”, explicó el médico.

En ese sentido, agregó, un prematuro tardío sano puede integrarse a rutinas antes que un prematuro extremo con oxígeno o enfermedad pulmonar.

“Durante los primeros meses, especialmente en la temporada de virus respiratorios, conviene mantener medidas estrictas de higiene y evitar personas enfermas”, recalcó.

“La prematuridad exige seguimiento, pero no define por sí sola el futuro del niño: muchos prematuros crecen y se desarrollan muy bien con atención oportuna”, concluyó.