Prematuridad y bajo peso al nacer elevan riesgo de dificultades cognitivas y escolares, según estudio

Niños prematuros o con bajo peso enfrentan más retos cognitivos y escolares, aunque el acompañamiento temprano mejora su desarrollo.

Antes de los primeros pasos, las condiciones al nacer ya influyen en el desarrollo infantil. Un estudio publicado en JAMA Pediatrics identificó una relación directa entre la prematuridad y el bajo peso al nacer con mayores desafíos cognitivos y escolares a lo largo de la vida.

La investigación analizó cientos de estudios internacionales. Los resultados indicaron que, en promedio, estos niños presentan diferencias en el rendimiento intelectual y académico frente a quienes nacen a término.

Los datos mostraron que los menores nacidos en estas condiciones enfrentan más dificultades en lectura, escritura y matemáticas. También requieren con mayor frecuencia apoyo educativo especializado durante su etapa escolar.

El análisis incluyó información de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos. Esta entidad señaló que los bebés prematuros, en especial antes de las 32 semanas de gestación, registran mayores tasas de mortalidad y secuelas a largo plazo.

Entre las principales complicaciones se identificaron problemas respiratorios y de alimentación, así como parálisis cerebral, retrasos en el desarrollo y afectaciones en la visión o audición.

El impacto resulta más evidente durante la infancia. En esta etapa, el cerebro se encuentra en pleno desarrollo. Con el paso del tiempo, algunas diferencias disminuyen, aunque no desaparecen por completo. En términos generales, la variación en el coeficiente intelectual ronda los 10 puntos.

Los especialistas aclararon que estos resultados no determinan un destino fijo. El acompañamiento temprano permite detectar dificultades y aplicar intervenciones oportunas tanto en salud como en educación.

Además, los avances en la medicina aumentaron la supervivencia y calidad de vida de los bebés prematuros. Esto refuerza la importancia de un seguimiento continuo desde los primeros meses.

El estudio concluyó que el nacimiento marca un punto de partida relevante. Sin embargo, cada niño puede desarrollar su potencial con el apoyo adecuado.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.