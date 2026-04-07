Salud

Prematuridad y bajo peso al nacer elevan riesgo de dificultades cognitivas y escolares, según estudio

Investigación internacional advierte sobre efectos en el desarrollo intelectual y la necesidad de apoyo educativo en niños prematuros

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Por O Globo / Brasil / GDA
Mano de bebé recién nacido con una mano adulta
Niños prematuros o con bajo peso enfrentan más retos cognitivos y escolares, aunque el acompañamiento temprano mejora su desarrollo. (Shutterstock/Shutterstock)







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O Globo

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O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

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