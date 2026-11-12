Después de la neumonía: síntomas que pueden persistir y cuándo preocuparse

Terminar el tratamiento de una neumonía no siempre significa que los pulmones estén recuperados. Aunque la persona supere la infección, puede continuar con alteraciones en el tejido pulmonar, incluso después de que desaparezcan los síntomas iniciales. En algunos casos, estas lesiones se resuelven progresivamente, pero otras pueden dejar limitaciones respiratorias durante meses o de forma permanente.

Lo que debe saber:

En adultos, la recuperación completa puede tardar entre cuatro y seis semanas; después de una neumonía grave, puede extenderse durante varios meses. La tos y el cansancio pueden continuar durante la recuperación, pero la dificultad para respirar debería disminuir progresivamente. Hay pruebas que ayudan a investigar si quedaron lesiones.

¿Qué causa la neumonía y qué ocurre en los pulmones?

La neumonía es una inflamación del tejido pulmonar que puede dificultar la respiración. Aunque muchas personas la relacionan únicamente con una infección bacteriana, también puede ser causada por virus y hongos.

Entre las bacterias destaca Streptococcus pneumoniae, mientras que uno de los virus asociados con esta enfermedad es el virus respiratorio sincitial (VRS).

“Puede tener también causas no infecciosas, como la aspiración de sustancias o la presencia de cuerpos extraños en las vías respiratorias”, explicó Fiorella Alvarado Castillo, médico general del Centro Médico Cristal, parte de la red médica MediSmart.

Durante la enfermedad, esto es lo que sucede:

La inflamación puede provocar que se acumulen secreciones y líquido en los espacios alveolares, unos pequeños sacos de aire donde ocurre el intercambio de oxígeno.

Esto dificulta que el organismo reciba suficiente oxígeno y explica por qué las personas experimentan falta de aire.

La mayoría de las veces, la inflamación disminuye conforme se controla la infección. Sin embargo, algunas complicaciones pueden cambiar el panorama.

“Algunas neumonías pueden producir complicaciones como abscesos, empiema, neumatoceles y destrucción del tejido pulmonar”, precisó Alvarado.

De cuatro semanas a varios meses: así puede avanzar la recuperación

El tiempo de recuperación depende de la edad, la gravedad de la neumonía, el microorganismo que la provocó y las enfermedades que ya tenía la persona.

Esto es lo que puede ocurrir después de la infección:

Primeros días de tratamiento: en una neumonía sin complicaciones, la mejoría inicial puede aparecer durante este período.

en una neumonía sin complicaciones, la mejoría inicial puede aparecer durante este período. Entre cuatro y seis semanas: es el tiempo aproximado de recuperación completa en adultos, aunque la tos y el cansancio pueden persistir.

es el tiempo aproximado de recuperación completa en adultos, aunque la tos y el cansancio pueden persistir. Varios meses: los cuadros graves pueden necesitar un período de recuperación más prolongado.

La tos, el cansancio y la falta de aire también puede acompañar esta etapa, pero deberían mejorar progresivamente.

“Algunas alteraciones inflamatorias pueden resolverse progresivamente, mientras que otras lesiones estructurales pueden ocasionar limitaciones respiratorias persistentes”, agregó Alvarado.

La dificultad para respirar después de una neumonía debería mejorar progresivamente. Si persiste o empeora, una valoración médica puede ayudar a determinar qué ocurre. (Gemini/Imagen creada con IA)

Señales que ayudan a distinguir una recuperación lenta de una posible secuela

Eliminar el microorganismo que provocó la neumonía no garantiza que el pulmón haya recuperado todas sus funciones. La especialista explicó que pueden permanecer alteraciones estructurales o funcionales, especialmente después de infecciones graves.

“Las infecciones graves pueden provocar destrucción del tejido pulmonar y complicaciones como bronquiolitis obliterante, abscesos y otras lesiones que comprometen la estructura pulmonar”, explicó.

Por eso, conviene observar estas diferencias:

Durante una recuperación progresiva: la tos, el cansancio y la dificultad para respirar disminuyen poco a poco.

la tos, el cansancio y la dificultad para respirar disminuyen poco a poco. Ante una posible lesión persistente: las molestias se mantienen sin mejoría, empeoran o aparecen alteraciones en las pruebas respiratorias.

La valoración médica permite determinar si los síntomas corresponden al proceso de recuperación o si existe alguna complicación.

Pruebas médicas que ayudan a detectar secuelas

Cuando hay dudas sobre la recuperación, el médico debe valorar los síntomas y los hallazgos del examen físico. También puede solicitar pruebas para conocer el estado de los pulmones.

Entre las herramientas disponibles están:

Radiografía : permiten observar los pulmones e identificar cambios en su apariencia.

permiten observar los pulmones e identificar cambios en su apariencia. Pruebas de función pulmonar: evalúan cómo están trabajando los pulmones y si existen limitaciones respiratorias.

evalúan cómo están trabajando los pulmones y si existen limitaciones respiratorias. Tomografías: ofrecen imágenes más detalladas para examinar las estructuras pulmonares.

Estos pacientes necesitan especial seguimiento después de una neumonía

Hay pacientes que tienen más riesgo de desarrollar neumonías graves o complicaciones. Alvarado destaca los siguientes grupos:

Niños pequeños y bebés prematuros.

Personas inmunodeprimidas (de defensas bajas).

Pacientes con enfermedades pulmonares preexistentes.

Personas con determinadas cardiopatías (enfermedades del corazón).

Pacientes con neumonías recurrentes o persistentes.

En estos casos, el seguimiento médico permite valorar la evolución y determinar si hacen falta estudios adicionales.