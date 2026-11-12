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Después de la neumonía: síntomas que pueden persistir y cuándo preocuparse

¿Una neumonía puede dejar secuelas en los pulmones? Conozca cuánto tarda la recuperación, qué síntomas pueden persistir y qué pruebas permiten investigar posibles lesiones

La neumonía puede dejar alteraciones en los pulmones incluso después de superar la infección.
La neumonía puede dejar alteraciones en los pulmones incluso después de superar la infección. Gemini/Canva
Yucsiany Salazar Serrano