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Cáncer de próstata: cinco cambios al orinar que no debe atribuir solo a la edad

El cáncer de próstata puede desarrollarse sin señales evidentes. Conozca qué factores aumentan el riesgo y cuándo consultar con un médico

Los cambios en la frecuencia urinaria y la dificultad para orinar pueden ser señales de cáncer de próstata y no deben atribuirse automáticamente al envejecimiento.
Los cambios en la frecuencia urinaria y la dificultad para orinar pueden ser señales de cáncer de próstata y no deben atribuirse automáticamente al envejecimiento. Canva
Yucsiany Salazar Serrano