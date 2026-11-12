Cáncer de próstata: cinco cambios al orinar que no debe atribuir solo a la edad

La dificultad para orinar no siempre se relaciona con el envejecimiento. En algunos hombres, puede ser una manifestación del cáncer de próstata, una enfermedad que puede avanzar sin causar molestias al inicio. ¿Qué señales conviene reconocer y quiénes tienen mayor riesgo? En este artículo le explicamos.

Lo que debe saber:

En Costa Rica, el cáncer de próstata causó 480 muertes en 2024. Los controles de próstata cobran especial importancia a partir de los 45 años, sobre todo si existen antecedentes familiares. La obesidad y el sedentarismo también figuran entre los factores de riesgo señalados por el especialista.

¿Cuáles cambios al orinar no debe pasar por alto?

Algunas manifestaciones del cáncer de próstata afectan el sistema urinario y pueden confundirse con molestias propias de la edad.

Dionisio Flores, oncólogo del Hospital Metropolitano, señala cuáles son cinco señales que ameritan una consulta médica:

Dificultad para orinar: tener problemas para que la orina salga con normalidad.

Disminución o interrupción del flujo urinario.

Necesidad frecuente de ir al baño: especialmente cuando debe levantarse varias veces durante la noche.

Dolor o ardor cuando orina.

Sensación de vaciamiento incompleto de la veijga: sentir que todavía necesita orinar después de haber terminado.

También pueden aparecer otras manifestaciones, como sangre en la orina o en el semen y molestias en la pelvis o la zona lumbar. En etapas avanzadas, algunos pacientes presentan dolor en los huesos o pérdida de peso involuntaria.

Tener uno o varios de estos síntomas no significa necesariamente que exista cáncer de próstata. Pueden relacionarse con otras condiciones, pero es importante acudir a consulta para determinar qué los está provocando.

¿Por qué algunos hombres confunden las señales con el envejecimiento?

Uno de los problemas es que los cambios urinarios pueden incorporarse a la rutina sin que se busque una explicación médica. Por ejemplo, un hombre podría acostumbrarse a levantarse durante la noche o notar que cada vez le cuesta más orinar y asumir que se trata de algo inevitable con los años.

Flores advierte que esta interpretación puede retrasar la consulta y la detección de la enfermedad.

“Es importante entender que cambios en la frecuencia urinaria, molestias al orinar o dificultad para vaciar la vejiga no deben verse como algo normal de la edad sin una valoración médica previa. Un diagnóstico temprano puede ampliar significativamente las opciones de tratamiento y mejorar el pronóstico del paciente”, agregó el médico.

¿Quiénes deben prestar más atención a su salud prostática?

La edad avanzada es uno de los factores relacionados con el cáncer de próstata. También existen otras condiciones que deben considerarse durante la valoración médica:

Antecedentes familiares.

Obesidad.

Sedentarismo.

Estos elementos ayudan al médico a valorar las condiciones particulares de cada paciente y orientar los controles.

¿Qué controles permiten evaluar la próstata?

Flores recomienda mantener controles médicos periódicos, especialmente a partir de los 45 años o cuando existen antecedentes familiares.

“Muchas veces los síntomas aparecen cuando la enfermedad ya se encuentra más avanzada, por eso insistimos en la importancia de los controles médicos periódicos”, recalcó.

Una de las pruebas utilizadas para evaluar la salud de la próstata es el antígeno prostático específico (PSA). Su indicación debe valorarse con el médico, según la edad, los antecedentes y las condiciones de cada hombre.

Cáncer de próstata en Costa Rica en cifras

Durante el 2024, el cáncer de próstata provocó 480 fallecimientos en Costa Rica, según datos de la Dirección de Vigilancia de la Salud, basados en registros del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). El 65% de esas muertes correspondieron a hombres de 75 años o más.

Por su parte, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) reportó que durante el 2025 un total de 14.070 personas egresaron de hospitales públicos después de recibir atención por este tipo de padecimientos, un aumento del 13% en los últimos cinco años.

Reconocer los cambios y consultar cuando aparecen es importante, pero no debe sustituir los controles. La recomendación médica es no atribuir automáticamente las molestias al envejecimiento y consultar sobre las pruebas que corresponden en cada caso.