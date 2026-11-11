AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

Mi Bienestar

Andropausia: por qué los hombres deben cuidar su masa muscular antes de los 50 años

La andropausia puede provocar pérdida de masa muscular y fuerza desde los 40 años. Conozca cómo prevenir complicaciones y qué tratamientos existen

La actividad física regular y una alimentación balanceada ayudan a conservar la masa muscular durante la andropausia.
La actividad física regular y una alimentación balanceada ayudan a conservar la masa muscular durante la andropausia. Canva
Yucsiany Salazar Serrano