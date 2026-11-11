Andropausia: por qué los hombres deben cuidar su masa muscular antes de los 50 años

La pérdida de masa muscular y fuerza puede ser uno de los cambios que experimentan los hombres con el paso de los años. Aunque suele relacionarse con el envejecimiento o la falta de actividad física, también puede estar vinculada con la disminución progresiva de testosterona, un proceso conocido como andropausia.

Esta hormona cumple varias funciones en el organismo masculino. Según Mayo Clinic, contribuye al mantenimiento de la masa y la fuerza muscular, por lo que sus niveles también son importantes para la salud muscular.

Lo que debe saber:

La masa muscular que un hombre consiga desarrollar antes de los 50 años puede convertirse en una herramienta importante para enfrentar los cambios físicos asociados con la disminución de testosterona.

La andropausia no tiene una etapa previa claramente definida y sus manifestaciones pueden confundirse con el envejecimiento o el cansancio cotidiano.

La terapia con testosterona no es adecuada para todos los hombres: antes de considerarla, es necesario evaluar los niveles hormonales y descartar riesgos relacionados con la próstata.

¿Qué puede hacer un hombre para conservar su masa muscular?

Francisco Cordero, especialista en Urología del Hospital Metropolitano, recomienda mantener actividad física regular, llevar una alimentación balanceada y evitar el sobrepeso y el sedentarismo.

El especialista destaca que la masa muscular que un hombre logre desarrollar antes de los 50 años puede convertirse en una herramienta importante para enfrentar esta etapa con menos manifestaciones.

Los hábitos saludables también pueden influir en el momento en que aparecen los cambios hormonales.

“Se ha visto que los pacientes que tienen un estilo de vida saludable, se alimentan bien, no tienen sobrepeso, tienen menos riesgo de desarrollar la andropausia de una forma más temprana. Y eventualmente también con eso mejoramos el tema de la salud sexual”, explicó.

La andropausia también puede afectar el deseo sexual y el sueño

Los cambios asociados con este proceso no se limitan a la musculatura. La disminución de testosterona puede acompañarse de otras manifestaciones que afectan el bienestar cotidiano.

Entre los síntomas más frecuentes están:

Irritabilidad y cambios de humor.

Disminución del deseo sexual.

Dificultad para mantener las erecciones.

Problemas para dormir.

Estas señales pueden aparecer de manera gradual y confundirse con el estrés, el cansancio o el envejecimiento. Por eso, su presencia no significa necesariamente que exista una disminución hormonal: es necesario realizar una valoración médica.

¿Cómo saber si los niveles de testosterona están bajos?

Cuando un hombre presenta disminución del deseo sexual o falta de energía, el especialista puede solicitar un examen de sangre para medir sus niveles de testosterona.

La valoración médica permite determinar si existe una disminución significativa y si los síntomas corresponden a ese cambio hormonal o podrían tener otra explicación.

La andropausia no tiene una etapa previa claramente definida. Los niveles de testosterona comienzan a bajar alrededor de los 40 años y los cambios suelen hacerse más evidentes entre los 50 y 55 años, aunque no todos los hombres los experimentan de la misma manera.

La disminución progresiva de testosterona puede acompañarse de cambios en la musculatura, el deseo sexual y el estado de ánimo. (Canva/Canva)

¿Qué tratamientos existen para la disminución de testosterona?

Si los exámenes confirman una reducción significativa de la hormona, el médico puede valorar un tratamiento de reemplazo hormonal.

Entre las alternativas están:

Testosterona inyectable: se administra mediante inyecciones.

se administra mediante inyecciones. Geles tópicos: se aplican sobre la piel para que la hormona sea absorbida por el organismo.

Estos tratamientos pueden ayudar a mejorar el deseo sexual, la concentración y el estado de ánimo. Sin embargo, no todos los hombres son candidatos y la decisión depende de su condición de salud.

¿Qué revisar antes de recibir testosterona?

Antes de iniciar una terapia hormonal es indispensable evaluar la salud prostática y descartar riesgos relacionados con el cáncer de próstata.

El urólogo recomienda especial precaución en hombres cuyos familiares directos, como el padre o algún hermano, hayan tenido esta enfermedad.

Durante el tratamiento también se debe vigilar el antígeno prostático específico (PSA). Si sus niveles aumentan, el especialista debe valorar el resultado y suspender la terapia cuando corresponda.

Por otro lado, el agrandamiento de la próstata es una condición cuya frecuencia aumenta con la edad, por lo que Cordero recomienda realizar una revisión urológica anual a partir de los 45 años.

La disminución de testosterona forma parte del envejecimiento masculino y no desaparece de manera definitiva. Aunque no se puede detener este proceso, mantener actividad física, cuidar la alimentación y acudir a los controles médicos son medidas que ayudan a mejorar la intensidad de los síntomas.