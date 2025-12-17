Cómo crear un refugio seguro para su mascota si se queda sola en Navidad y Año Nuevo

Perros y gatos pueden experimentar ansiedad severa durante la pirotecnia, con síntomas que van desde temblores hasta intentos de escape.

Mientras las personas celebran las fiestas con pólvora, música y reuniones, miles de perros y gatos viven la Navidad y el Año Nuevo en un estado de alerta extrema. No se trata solo de miedo: el ruido constante puede desencadenar reacciones físicas intensas que terminan en lesiones, crisis de ansiedad, emergencias o hasta paros cardíacos.

El riesgo aumenta cuando las mascotas se quedan solas. Viajes, cenas largas o celebraciones fuera de casa hacen que muchos perros y gatos enfrenten las noches más ruidosas del año sin acompañamiento ni preparación previa.

Lo que debe saber:

Dejar a una mascota sola en Navidad sin preparación aumenta el riesgo de lesiones y crisis de ansiedad. Un refugio seguro debe construirse con anticipación, no la misma noche del ruido. Existen medidas ambientales y veterinarias que ayudan incluso cuando no hay nadie en casa.

Crear un “refugio seguro” en casa, con anticipación y de forma correcta, puede marcar la diferencia entre una noche de angustia y una de mayor calma para las mascotas.

Adriana Víquez, médica veterinaria regente del Centro Veterinario Astuvet, parte de la red médica Medismart, explica que la clave no está en improvisar el 24 o el 31, sino en preparar al animal días antes. Esta es una guía para hacer de su hogar un espacio seguro para su mascota.

Paso 1: Elegir el lugar correcto

El refugio debe ser un espacio donde el animal ya se sienta cómodo. Idealmente, un cuarto interno de la casa, lejos de ventanas y portones, donde el sonido externo sea menor.

Es importante retirar objetos con los que pueda lastimarse si entra en pánico, como muebles inestables, cortinas largas o cables sueltos.

“A la hora de presentar ansiedad y tal vez están solos en la casa y empieza la pirotecnia, tratan de salirse por portones donde no caben, se hacen heridas en el tórax, algunos perritos hasta se automutilan del nivel de ansiedad”, advierte Víquez.

Paso 2: Convertirlo en un espacio familiar

El error más común es encerrar al animal en un lugar desconocido solo porque es más silencioso. Para que el refugio funcione, debe tener elementos que le resulten familiares: su cama, mantas con su olor, juguetes que use con frecuencia, agua y comida.

La recomendación es empezar a usar ese espacio al menos una semana antes, dejando a la mascota ahí por lapsos cortos.

“Para que él no sienta extraño que de un día para otro lo dejaron en un lugar donde él no está acostumbrado y se fueron, y empieza la pirotecnia”, añade la especialista.

Acondicionar un espacio seguro, con objetos familiares y música relajante, ayuda a reducir el impacto del ruido en las mascotas. (Canva/Canva)

Paso 3: El sonido también protege

Dejar una fuente de sonido constante ayuda a enmascarar la pólvora.

En perros, funcionan bien la radio o la televisión con programas familiares.

con programas familiares. En gatos, la música clásica o listas de reproducción diseñadas para felinos han demostrado tener un efecto calmante, incluso en clínicas veterinarias.

Paso 4: ¿Medicación sí o no?

No todos los animales necesitan medicamentos, pero cuando la ansiedad es intensa, es fundamental consultar al veterinario con antelación. Existen productos naturales de uso veterinario que ayudan a bajar el nivel de estrés, pero requieren varios días para hacer efecto. En casos más severos, se pueden indicar fármacos específicos que mantengan al animal tranquilo durante varias horas.

Víquez aclara que nunca se debe automedicar a una mascota. Medicamentos humanos pueden resultar tóxicos o incluso mortales para perros y gatos.

Paso 5: Lo que no se recomienda usar en la mascota

Las camisetas de compresión pueden ayudar cuando hay una persona presente, pero no se aconseja dejarlas puestas si la mascota estará sola. El riesgo de que se enganchen o se asfixien es real, especialmente en gatos. Como alternativa, existen orejeras para perros que reducen el impacto del ruido sin limitar su movilidad.

Elegir un lugar adecuado, reducir el ruido y consultar al veterinario con tiempo son claves para proteger a las mascotas durante las celebraciones de fin de año. (Canva /Canva)

Señales de que el refugio no fue suficiente

Jadeo excesivo.

Salivación.

Maullidos constantes.

Correr descontroladamente.

Agresividad o conductas descontroladas indican que el animal está sobrepasado por el estrés o la ansiedad.

En esos casos, es indispensable buscar orientación veterinaria para futuras ocasiones.

Con planificación, un entorno adecuado y asesoría profesional, las mascotas pueden pasar Navidad y Año Nuevo sin estrés o ansiedad.