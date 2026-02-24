Vuelven cierres en puente sobre el río Tárcoles ¿Cuándo finalizan las obras?

A partir de este lunes 23 de febrero quienes viajen hacia o desde el Pacífico central y sur por la ruta Costanera, volverán a toparse cierres en el puente sobre el río Tárcoles.
Las interrupciones consistirán en el cierre de uno de los carriles, alternando el paso en ambos sentidos, y se aplicarán de lunes a domingo, durante las 24 horas del día. Duran ese tiempo se realizarán trabajos en la superestructura, que corresponde a la parte superior del puente, por donde circulan vehículos y peatones.
La unidad ejecutora del proyecto de rehabilitación de esa estructura, informó que las suspensiones en el paso se aplicarán hasta el 27 de marzo, cuando se habilitará nuevamente el tránsito a dos carriles debido a las vacaciones de Semana Santa.
Posteriormente el 5 de abril, se volverán a aplicar las regulaciones.
El Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) también informó que entre el 15 de marzo y el 20 de abril (exceptuando la Semana Santa) será necesario hacer cierres en ambos carriles, para completar la instalación de aisladores sísmicos. Estos cierres se aplicarán en horario nocturno, de 9 p. m. a 5 a.m. y las fechas exactas se informarán oportunamente, además se aclaró que no serán noches continuas.
Entre el 4 y 9 de mayo, el paso se mantendrá a un carril para instalar una de las juntas de expansión, la cual es fundamental para el funcionamiento y durabilidad del puente.
El director del Conavi, Mauricio Sojo Quesada, informó que el proyecto tiene un avance superior al 61%. Se estima que los trabajos finalicen en mayo.
Los trabajos en esta estructura incluyen el reforzamiento de pilas, bastiones y viga cajón, necesarios para aumentar la estabilidad y prolongar la vida útil del puente.
Además, se colocó acero especial y concreto para mejorar la resistencia de la estructura y se completó la reparación y el reforzamiento de bases deterioradas del puente.
En las próximas semanas se realizarán labores para el mejoramiento del suelo y protección de la estructura contra la socavación, la instalación de refuerzos sísmicos y nuevos apoyos, así como la demolición de elementos antiguos y dañados.
La rehabilitación del puente sobre el río Tárcoles tiene un costo de $6,7 millones y fue encargada a la empresa MECO. Esa obra se ejecuta como parte del Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura (PROERI).
Las suspensiones en el paso por el puente realizadas durante la primera fase de las obras, ocasionaron presas y demoras en los tiempos de viaje de hasta dos horas adicionales a finales del año pasado.