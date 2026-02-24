Vuelven cierres en puente sobre el río Tárcoles ¿Cuándo finalizan las obras?

La programación de los trabajos se realizó con la finalidad de que durante los periodos de vacaciones las tareas se concentraran en la parte inferior del puente para mantener el paso habilitado a dos carriles.

A partir de este lunes 23 de febrero quienes viajen hacia o desde el Pacífico central y sur por la ruta Costanera, volverán a toparse cierres en el puente sobre el río Tárcoles.

Las interrupciones consistirán en el cierre de uno de los carriles, alternando el paso en ambos sentidos, y se aplicarán de lunes a domingo, durante las 24 horas del día. Duran ese tiempo se realizarán trabajos en la superestructura, que corresponde a la parte superior del puente, por donde circulan vehículos y peatones.

La unidad ejecutora del proyecto de rehabilitación de esa estructura, informó que las suspensiones en el paso se aplicarán hasta el 27 de marzo, cuando se habilitará nuevamente el tránsito a dos carriles debido a las vacaciones de Semana Santa.

Posteriormente el 5 de abril, se volverán a aplicar las regulaciones.

A finales del año pasado se aplicaron cierres que provocaban largas presas en ambos sentidos. (José Cordero/José Cordero)

El Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) también informó que entre el 15 de marzo y el 20 de abril (exceptuando la Semana Santa) será necesario hacer cierres en ambos carriles, para completar la instalación de aisladores sísmicos. Estos cierres se aplicarán en horario nocturno, de 9 p. m. a 5 a.m. y las fechas exactas se informarán oportunamente, además se aclaró que no serán noches continuas.

Entre el 4 y 9 de mayo, el paso se mantendrá a un carril para instalar una de las juntas de expansión, la cual es fundamental para el funcionamiento y durabilidad del puente.

El director del Conavi, Mauricio Sojo Quesada, informó que el proyecto tiene un avance superior al 61%. Se estima que los trabajos finalicen en mayo.

Los trabajos en esta estructura incluyen el reforzamiento de pilas, bastiones y viga cajón, necesarios para aumentar la estabilidad y prolongar la vida útil del puente.

Además, se colocó acero especial y concreto para mejorar la resistencia de la estructura y se completó la reparación y el reforzamiento de bases deterioradas del puente.

En las próximas semanas se realizarán labores para el mejoramiento del suelo y protección de la estructura contra la socavación, la instalación de refuerzos sísmicos y nuevos apoyos, así como la demolición de elementos antiguos y dañados.

La rehabilitación del puente sobre el río Tárcoles tiene un costo de $6,7 millones y fue encargada a la empresa MECO. Esa obra se ejecuta como parte del Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura (PROERI).

Las suspensiones en el paso por el puente realizadas durante la primera fase de las obras, ocasionaron presas y demoras en los tiempos de viaje de hasta dos horas adicionales a finales del año pasado.