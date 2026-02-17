Construcción de nuevo puente en importante ruta turística inicia fase clave

Sobre el río Guacimal se construye un nuevo puente a dos carriles.

Mientras la construcción del nuevo puente sobre el río Guacimal en la ruta a Monteverde, Puntarenas, inició una fase clave de este proceso, la reparación de la estructura sobre el río Tárcoles en la Costanera, ya tiene fecha de finalización.

En el caso del paso sobre el río Guacimal, en la ruta 606, que comunica Monteverde con la Interamericana Norte, la semana pasada comenzó la construcción de los bastiones, luego de que se completara el traslado del puente bailey que permite mantener abierto el tránsito en ese sitio, a un lado de su ubicación original.

La Gerencia de Construcción de Vías y Puentes del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) informó de que actualmente se trabaja en la excavación en el terreno del bastión 1, mientras que el bastión 2 ya está en construcción, lo mismo que el encofrado del muro.

Adicionalmente, en el plantel se trabaja en la construcción de las vigas prefabricadas del puente, que luego deberán trasladarse al sitio para su colocación.

De acuerdo con los funcionarios del Conavi, el avance de las obras para la nueva estructura es de 6% y se estima que esté finalizado en aproximadamente nueve meses.

Los trabajos en el puente sobre el río Guacimal tienen 6% de avance. Este mes comenzaron una de las fases claves de la construcción. (MOP/MOPT)

La nueva estructura de 35 metros de longitud se construye en concreto y contará con dos carriles de circulación, uno por sentido. El proyecto, además, contempla la construcción de las aproximaciones a cada uno de sus lados, así como la demarcación horizontal y la vertical. El costo de las obras en ese sector es de $1,4 millones.

Arreglo en Tárcoles finaliza en mayo

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) también anunció que la reparación mayor que se ejecuta desde mediados del año pasado en el puente sobre el río Tárcoles, en la ruta 34, conocida como Costanera, se encuentra en fases finales.

El viceministro de Infraestructura, Pablo Camacho, adelantó que las obras actualmente tienen un 50% de avance y se estima que estén finalizadas en mayo.

Los trabajos en esta estructura incluyen el reforzamiento de pilas, bastiones y viga cajón, necesarios para aumentar la estabilidad y prolongar la vida útil del puente.

Los cierres en el puente sobre el río Tárcoles se retomarán a partir de la próxima semana (José Cordero/José Cordero)

Además, se colocó acero especial y concreto para mejorar la resistencia de la estructura y se completó la reparación y el reforzamiento de bases deterioradas del puente.

En las próximas semanas se realizarán labores para el mejoramiento del suelo y protección de la estructura contra la socavación, la instalación de refuerzos sísmicos y nuevos apoyos, así como la demolición de elementos antiguos y dañados.

Para esas labores finales, se realizarán pasos regulados a partir del próximo lunes 23 de febrero y hasta el 27 de marzo.

Durante Semana Santa, los dos carriles del puente se mantendrán habilitados para facilitar el tránsito de vacacionistas.

La regulación a un carril se retomará del lunes 4 al sábado 9 de mayo del 2026, con el fin de realizar la instalación de la junta.

El arreglo en el puente sobre el río Tárcoles, forma parte del Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura (Proeri) y tiene un costo de $6,7 millones. Los trabajos están a cargo de la empresa MECO.