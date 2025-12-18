Nuevo puente sobre el río Caño Negro reducirá tiempo de viaje entre zona norte y Monteverde

El MOPT y Conavi construyen un puente sobre el río Caño Negro que mejorará la conectividad y reducirá tiempos de traslado.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) ejecutan varias obras en la zona norte, entre ellas la colocación de un puente modular sobre el río Caño Negro, el cual permitirá una conexión directa entre esa región y Monteverde.

Según detalló el ministro Efraím Zeledón durante una gira de inspección por la zona, cuando la estructura entre en operación, el tiempo de viaje entre la zona norte y Monteverde se reducirá de tres horas a una. Actualmente, las personas deben cruzar por el cauce del río, lo que representa un riesgo significativo.

La estructura se encuentra en proceso de armado y su habilitación está prevista para el primer trimestre de 2026.