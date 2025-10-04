Video de dron muestra magnitud del deslizamiento en Cambronero, en la ruta 1

Un video tomado por un dron mostró la magnitud del deslizamiento que se trajo abajo un tramo de la carretera Interamericana norte (ruta 1), en Cambronero.
