Magnitud del daño en Cambronero exige un puente modular y un amplio periodo de cierre en ruta 1; ministro del MOPT explica

El lunes iniciarán las obras para construir puente provisional sobre el tramo colapsado en Cambronero.

El ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Efraím Zeledón Leiva, acudió la mañana de este sábado al tramo colapsado de la ruta 1, situado entre San Ramón y Esparza, en el sector conocido como la vuelta del Cristo, en Cambronero.

Tras la revisión del sitio, Zeledón indicó que el desplazamiento es de gran magnitud y se perdieron ambos carriles de la carretera.

Colapso de tramo en Cambronero

El lunes, explicó, ingresará maquinaria al lugar para colocar los pilotes que sostendrán un puente modular que pasará por encima de la zona afectada. Este trabajo, afirmó, tardará 30 días. Después de ese tiempo, se restablecerá el paso por la carretera.

De forma paralela, la empresa contratada para realizar mantenimientos sobre esa vía se encargará de hacer los estudios correspondientes para determinar la solución, restablecer la calzada, retirar el puente provisional y habilitar el paso con normalidad.