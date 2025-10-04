Sucesos

Magnitud del daño en Cambronero exige un puente modular y un amplio periodo de cierre en ruta 1; ministro del MOPT explica

El jerarca de Obras Públicas y Transportes anunció los trabajos que se realizarán en la vía para restablecer el paso de vehículos

Por Natalia Vargas
El ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Efraím Zeledón Leiva, acudió la mañana de este sábado al tramo colapsado de la ruta 1, situado entre San Ramón y Esparza, en el sector conocido como la vuelta del Cristo, en Cambronero.
El lunes iniciarán las obras para construir puente provisional sobre el tramo colapsado en Cambronero. (Rafael Pacheco/La Nación)







