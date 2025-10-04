Sucesos

‘Amaneció totalmente destruida’: cierran ruta 1 en Cambronero por colapso de carretera

El paso permanecerá cerrado hasta nuevo aviso; existen dos vías alternas

Por Natalia Vargas y Andrés Garita

El paso por la ruta 1, en el sector conocido como la vuelta del Cristo, en Cambronero, está cerrado tras el colapso de un tramo de la carretera entre la noche del viernes y la mañana de este sábado. La caída fue producto de las fuertes lluvias.








Natalia Vargas

