‘Amaneció totalmente destruida’: cierran ruta 1 en Cambronero por colapso de carretera

El paso por la ruta 1, en el sector conocido como la vuelta del Cristo, en Cambronero, está cerrado tras el colapso de un tramo de la carretera entre la noche del viernes y la mañana de este sábado. La caída fue producto de las fuertes lluvias.

Carretera colapsa en Cambronero Ruta 1

Mientras las autoridades realizan las valoraciones técnicas y las labores de estabilización en la zona, el paso permanecerá cerrado hasta nuevo aviso.

La ruta ya se encontraba clausurada desde las 5:30 p. m. del viernes, luego de que ingenieros del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) alertaran sobre un hundimiento en la vía.

Durante el día, circularon imágenes de enormes grietas sobre la carretera.

Enormes grietas sobre la carretera circularon en imágenes durante el viernes. La mañana de este sábado el tramo amaneció colapsado. (Andrés Garita/Cortesía)

“Este sábado, amaneció totalmente destruida la carretera, dejando daños importantes. Producto de esto, la ruta permanecerá totalmente cerrada en este sector hasta nuevo aviso. No podemos decir un tiempo estimado, pero sí se llevará meses”, afirmó a La Nación Rafael Varela, oficial de Tránsito.

La apertura de la vía podría tardar meses, de acuerdo con autoridades de Tránsito. (Andrés Garita/Cortesía)

Por el momento, los vehículos livianos podrán circular por la ruta Río Jesús – Piedra Blanca, con desvío hacia Guadalupe para salir a Esparza.

Por su parte, los vehículos pesados y autobuses deberán utilizar la ruta 27.

Las autoridades hacen un llamado a los conductores para extremar la precaución, acatar la señalización y mantenerse informados a través de los canales oficiales.