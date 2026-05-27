El País

UNA condena actuación policial contra estudiantes y diputada durante protesta contra proyecto de armonización eléctrica

Universidad Nacional se refiririó a la detención de un estudiante y la aparente embestida de una patrulla contra la diputada del Frente Amplio, Vianey Mora

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Por Cristian Mora
Detenciones Asamblea
La UNA cuestionó la actuación de la Fuerza Pública durante las manifestaciones contra el proyecto de armonización eléctrica realizadas frente a la Asamblea Legislativa. (Cortesía/Cortesía)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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