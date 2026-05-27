UNA condena actuación policial contra estudiantes y diputada durante protesta contra proyecto de armonización eléctrica

La UNA cuestionó la actuación de la Fuerza Pública durante las manifestaciones contra el proyecto de armonización eléctrica realizadas frente a la Asamblea Legislativa.

La Universidad Nacional (UNA) condenó este miércoles la actuación de la Fuerza Pública durante las protestas contra el proyecto de Ley de Armonización Eléctrica, realizadas la noche del martes en las afueras de la Asamblea Legislativa.

En un comunicado oficial, la institución señaló que distintos videos y notas periodísticas documentaron una intervención policial “desproporcionada”, así como la detención de una persona manifestante “en un contexto que ha generado serias dudas sobre la legalidad, necesidad y proporcionalidad del uso de la fuerza”.

La universidad manifestó especial preocupación por la detención del estudiante de apellidos Jiménez Campos, así como por denuncias de supuestas agresiones físicas previas a su aprehensión.

Diputada del Frente Amplio vivió un momento complicado en la manifestación frente a la Asamblea Legislativa

“La gravedad del caso aumenta frente a los registros que, de acuerdo con la denuncia pública, muestran empujones, agresiones físicas y verbales contra otras personas estudiantes que también participaban de la manifestación”, indicó la UNA.

El martes en la noche, la polícia detuvo a un manifestante durante las protestas contra la reforma eléctrica impulsada por el gobierno. La aprehensión ocurrió en las inmediaciones del Parque Nacional, detrás de la Asamblea Legislativa.

Según videos grabados por los manifestantes, un joven fue reducido por los oficiales y montado en una patrulla. El vehículo siguió avanzando, pese a la oposición de los manifestantes y de la diputada del Frente Amplio, Vianey Mora, quien se puso frente a la patrulla para solicitar explicaciones sobre la detención del estudiante.

La UNA calificó la presunta embestida contra la diputada como “especialmente alarmante”.

“Si estos hechos se confirman, se estaría frente a una actuación incompatible con los principios democráticos, con el deber de contención de la Fuerza Pública y con el respeto debido a quienes ejercen funciones de representación popular”, agregaron.

Manifestantes reclaman a la Fuerza Pública la detención de hombre durante las protestas

La UNA indicó que el derecho a la protesta pacífica constituye una garantía democrática fundamental y afirmó que cualquier intervención policial en contextos de manifestación debe regirse por criterios de legalidad, racionalidad, necesidad y proporcionalidad.

Asimismo, la universidad recordó que anteriormente ocurrieron otras actuaciones policiales durante actividades públicas, que llaman la atención. El pasado 8 de mayo, dos estudiantes fueron detenidas por portar una bandera de Palestina durante el traspaso de poderes de la presidenta Laura Fernández, en el INS Estadio.

Universitarios detenidos con bandera de Palestina

Según un video grabado por los propios detenidos, un policía justificó el cerco a estudiantes con el argumento de que solo se estaba “dejando entrar a las de Costa Rica”. Sin embargo, también había en el estadio insignias de Estados Unidos, Israel y el partido oficialista Pueblo Soberano (PPSO), sin que hubiera detenciones.

La institución hizo un llamado al Poder Ejecutivo para garantizar “el respeto irrestricto de los derechos fundamentales”, investigar los hechos denunciados y evitar prácticas de “hostigamiento o represión contra la protesta social”.