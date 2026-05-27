Fuerza Pública detiene a manifestante durante protesta contra reforma eléctrica; diputada se puso frente a patrulla

La Fuerza Pública detuvo a un manifestante durante las protestas contra la reforma eléctrica impulsada por el gobierno. La aprehensión ocurrió en las inmediaciones del Parque Nacional, detrás de la Asamblea Legislativa.

Según videos grabados por los manifestantes, un joven fue reducido por los oficiales y montado en una patrulla. El vehículo siguió avanzando, pese a la oposición de los manifestantes y de la diputada del Frente Amplio, Vianey Mora, quien se puso frente a ella.

Diputada del Frente Amplio vivió un momento complicado en la manifestación frente a la Asamblea Legislativa

Los manifestantes denunciaron haber recibido empujones y golpes por parte de oficiales.

Una asistente, quien pidió el anonimato, explicó que, cuando se pusieron frente a la patrulla que trasladaba al detenido, los empujaron.

“Empezaron a golpear, a empujar. Se nos empezaron a tirar encima golpeándonos... Yo incluso le pedí en una identificación a una oficial. La oficial con el brazo me pegó en el pecho y se dio la vuelta. Así que yo insistiéndole, se tiró al cuerpo otra vez y ya me alejé. A varios estudiantes les hicieron lo mismo, se les tiraron encima, nos dijeron ‘no se pongan malcriados’. Nos dijeron textualmente: ‘No se pongan metidos o vamos a tener que golpearlos’, denunció.

El Ministerio de Seguridad Pública aún no se ha referido a la detención del manifestante, quien sería estudiante de la Universidad Nacional (UNA).

Un grupo de manifestantes que se oponen al proyecto de armonización eléctrica se concentran en las afueras de la Asamblea Legislativa el 26 de mayo de 2026. (José Cordero/José Cordero)

En el Congreso, se discute el denominado oficialmente Ley de Armonización Eléctrica (expediente 23414), impulsado por el oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO) y el gobierno, mientras que la oposición (salvo el PUSC), estudiantes, sindicatos y organizaciones sociales se oponen.

El gobierno sostiene que la reforma dinamizará el mercado eléctrico y favorecerá las tarifas y el abastecimiento, mientras que opositores alegan que se abre la puerta a una privatización del sistema eléctrico nacional.