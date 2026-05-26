Universitarios, sindicatos y organizaciones sociales realizan plantón frente al Congreso contra proyecto de armonización eléctrica

Organizaciones estudiantiles, sindicales y sociales convocaron una movilización frente a la Asamblea Legislativa contra el proyecto de armonización eléctrica.

Federaciones estudiantiles universitarias, sindicatos y sectores sociales realizan este martes una movilización frente a la Asamblea Legislativa en rechazo al proyecto de Ley de Armonización Eléctrica, expediente 23.414.

La convocatoria fue difundida como un llamado público a “todo Costa Rica” para manifestarse contra la iniciativa, al considerar que abriría la puerta a una privatización del sistema eléctrico nacional.

“No podemos quedarnos en silencio mientras intentan privatizar la electricidad que es de todas y todos”, señala el pronunciamiento difundido en redes sociales por las agrupaciones.

Organizaciones estudiantiles universitarias, sindicatos y sectores sociales convocaron una movilización frente a la Asamblea Legislativa contra el proyecto de Ley de Armonización Eléctrica. (José Cordero/José Cordero)

Entre las organizaciones que habían anunciado su participación se encuentran la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (Anep), el Frente Nacional de Lucha, así como las Federaciones de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (Feucr), la Universidad Nacional (Feuna) y del Instituto Tecnológico de Costa Rica (Feitec).

Los manifestantes cuestionan que el proyecto entregue “el control de nuestra energía a empresas privadas” y sostienen que la propuesta no reduciría tarifas ni mejoraría el servicio eléctrico.

Organizaciones estudiantiles universitarias, sindicatos y sectores sociales convocaron una movilización frente a la Asamblea Legislativa contra el proyecto de Ley de Armonización Eléctrica. (José Cordero/José Cordero)

También advierten sobre posibles riesgos para la soberanía energética del país y comparan el caso costarricense con procesos de apertura eléctrica ocurridos en otros países.

La movilización inició a las 2 p. m. frente al Congreso, donde los organizadores llamaron a acompañar las barras de público durante las audiencias legislativas y generar presión desde las afueras de la Asamblea Legislativa.

Organizaciones estudiantiles universitarias, sindicatos y sectores sociales convocaron una movilización frente a la Asamblea Legislativa contra el proyecto de Ley de Armonización Eléctrica. (José Cordero/José Cordero)

A las 6 p. m., realizarán una vigilia.

El proyecto de armonización eléctrica ha generado un fuerte debate entre el oficialismo y sectores de oposición, sindicatos y organizaciones sociales sobre el futuro del modelo eléctrico nacional y el papel del Instituto Costarricense de Electricidad.