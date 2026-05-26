El País

Universitarios, sindicatos y organizaciones sociales realizan plantón frente al Congreso contra proyecto de armonización eléctrica

Protesta se realiza este martes e incluirá manifestaciones, presencia en las barras del Congreso y una vigilia nocturna contra el expediente 23.414

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Por Cristian Mora
Plenario Legislativo, sesión ordinaria
Organizaciones estudiantiles, sindicales y sociales convocaron una movilización frente a la Asamblea Legislativa contra el proyecto de armonización eléctrica. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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ICELey de Armonización Eléctrica
Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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