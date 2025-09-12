Tribunal confirma que acción de sindicato del ICE atrasó implementación de red 5G

Con la suspensión temporal del reglamento, el ICE proyectó un atraso hasta junio de 2026 para avanzar en el cronograma de redes 5G.

El Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo reconoció que la medida cautelar solicitada en 2024 por el Frente Interno de Trabajadores del ICE (FIT-ICE), con el fin de suspender el Reglamento de ciberseguridad para tecnología 5G y superiores, provocó un “atraso significativo” en la implementación de estas redes por parte de la institución.

Aunque el sindicato pidió anular únicamente el decreto 44196-MSP-MICTT sobre condiciones de ciberseguridad para el desarrollo de redes con tecnología 5G en el país, la medida cautelar también obligó al ICE a declarar desierta la primera licitación para el desarrollo de estas redes por razones de interés público, lo que generó demora.

Así lo señaló el Tribunal en el voto N° 355-2025-I, en el que, además, rechazó la medida y mantuvo en firme el decreto.

Suspensión del reglamento

En diciembre de 2024, La Nación informó de que dicha medida atrasaría en casi un año el lanzamiento de la red móvil 5G del ICE y le generaría pérdidas millonarias a la entidad.

Carlos Stradi Granados, presidente del FIT-ICE, presentó una acción legal ante el Tribunal Contencioso contra el decreto ejecutivo emitido en agosto del 2023 que excluyó a la empresa china Huawei como proveedora de redes 5G, por razones de seguridad nacional en Costa Rica.

En febrero de 2024, el Tribunal acogió la medida cautelar solicitada por el FIT-ICE, lo que suspendió temporalmente el decreto de ciberseguridad y paralizó la licitación del ICE, en la que participaban ocho empresas, incluida Huawei.

La licitación, publicada en noviembre de 2023, buscaba proveedores para el desarrollo de la red 5G, con un plan que contemplaba adjudicar el contrato en junio de 2024 y lanzar el servicio en setiembre de 2025.

Con la suspensión del reglamento, el ICE proyectó primero un atraso hasta enero de 2026, pero en noviembre de 2024 ya calculaba al menos nueve meses adicionales, lo que movía el cronograma hasta junio de 2026, con posibilidad de más retrasos si continuaba en firme la acción ante el Tribunal.

Lo que resolvió el Tribunal

Según un comunicado de prensa emitido por el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), el Tribunal de Apelación mantuvo en firme la decisión de rechazar la medida cautelar que había solicitado el sindicado.

En su resolución señaló que las pruebas, incluido un informe elaborado por el CINPE-UNA a petición de Huawei Technologies de Costa Rica, se basaban en escenarios hipotéticos, “puede” o “podría ser”, y no en hechos contundentes sobre un perjuicio real.

Según el Micitt, el Tribunal resaltó el carácter protector del reglamento, al subrayar que su finalidad es garantizar la intimidad, la privacidad y la protección de los datos personales de los usuarios.

También destacó que la tecnología 5G implica el manejo de “grandes cantidades de datos” e información “personal y sensible”, lo que hace necesaria la aplicación de medidas de seguridad específicas.

La resolución recordó que el Estado tiene una obligación constitucional de resguardar la seguridad nacional y la ciberseguridad, y advirtió que suspender un reglamento sobre un tema “tan sensible como la seguridad cibernética” sería desproporcionado ante la falta de pruebas sólidas.

