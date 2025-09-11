Cómo la tecnología 5G puede ayudar a reducir la criminalidad en Costa Rica

La inseguridad y la alta criminalidad se han convertido en una de las mayores preocupaciones de la población costarricense. Si bien no existe una única solución, la incorporación de nuevas tecnologías, como el desarrollo móvil 5G, puede convertirse en una herramienta clave para apoyar a las autoridades y a la sociedad en la lucha contra la delincuencia.

Mi objetivo, en este artículo, es explicar en un lenguaje sencillo cómo esta tecnología puede marcar una diferencia positiva para afrontar esta lamentable ola de criminalidad por la que atraviesa el país.

1. Vigilancia inteligente y cámaras conectadas

El 5G permite conectar miles de cámaras en tiempo real con una transmisión de video más rápida y estable. Esto facilita la instalación de cámaras de seguridad en barrios, parques y carreteras, con monitoreo en vivo desde centros de control. Por ejemplo, si ocurre un asalto, las autoridades podrían identificar inmediatamente el vehículo o la persona involucrada con técnicas de reconocimiento facial.

2. Patrullaje con respuesta más rápida

Gracias al 5G, las patrullas policiales podrían estar conectadas en todo momento con sistemas de geolocalización y mapas en tiempo real. Esto permitiría que, ante una emergencia, la policía más cercana sea enviada al lugar en cuestión de segundos. Un ejemplo claro sería en el caso de un robo en un comercio, donde la patrulla más próxima puede recibir la alerta inmediata y acudir con rapidez.

3. Iluminación y alarmas inteligentes

El 5G facilita el funcionamiento de sistemas de iluminación pública inteligente, que pueden encenderse o aumentar la intensidad de la luz cuando detectan movimiento sospechoso. Además, se pueden integrar alarmas comunitarias conectadas a la red, que avisen tanto a los vecinos como a la policía en caso de emergencias.

4. Uso de drones y nuevas tecnologías

El 5G permite controlar drones con gran precisión y en tiempo real, lo cual es muy útil para vigilar zonas de difícil acceso o dar seguimiento a sospechosos en una persecución. Estos dispositivos pueden enviar imágenes y videos en alta calidad directamente a los centros de monitoreo.

Conclusión

La tecnología 5G no es una solución mágica a la criminalidad, pero sí representa un apoyo estratégico para mejorar la seguridad ciudadana. Con vigilancia más eficiente, patrullaje rápido, sistemas inteligentes y el uso de drones, Costa Rica puede dar pasos importantes hacia la reducción de la delincuencia y la tranquilidad de sus habitantes.

guillermoriv@gmail.com

Guillermo Rivero González es ingeniero en Telecomunicaciones.