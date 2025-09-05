ICE lanza fase piloto de 5G para clientes de Kölbi

Esta etapa de prueba se extenderá hasta el 22 de febrero de 2026 y busca recopilar información sobre el desempeño de la red antes de su implementación comercial completa. Fotografía:

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) anunció el inicio de una fase piloto para su red 5G Stand Alone, que estará disponible para clientes seleccionados de Kölbi sin costo adicional, confirmó la empresa este viernes.

Esta etapa de prueba se extenderá hasta el 22 de febrero de 2026 y busca recopilar información sobre el desempeño de la red antes de su implementación comercial completa.

La tecnología 5G Stand Alone opera de manera independiente de las redes 4G, lo que permite ofrecer velocidades más altas, menor latencia y la capacidad de conectar múltiples dispositivos de forma simultánea.

Según el ICE, este enfoque asegura que las funcionalidades avanzadas de 5G se aprovechen al máximo desde su despliegue inicial. El piloto cubrirá zonas de las siete provincias del país, con planes de expansión en las próximas semanas.

Los clientes interesados pueden solicitar su participación o realizar consultas en tiendas Kölbi seleccionadas, como las de Mall San Pedro, Multiplaza Escazú, Sabana Norte, City Mall, Belén, Nicoya y Palmares.

También pueden comunicarse a través del 1193, con ejecutivos de cuentas o por WhatsApp al 8550-5550. La tarjeta SIM física o eSIM no tendrá costo adicional.

Cómo participar

Para participar en esta fase piloto, los clientes deben cumplir con los siguientes requisitos: