Foros

¿Qué podemos esperar realmente del 5G en Costa Rica?

No se trata de desestimar el valor del 5G, sino de establecer expectativas realistas y priorizar las aplicaciones que realmente aporten valor a nuestro entorno productivo, como la telemedicina rural, el monitoreo ambiental o la digitalización de procesos industriales

EscucharEscuchar
Por Guillermo Rivero
Tecnología 5G, redes 5G
El Internet de las Cosas requiere más que una red 5G activa. Para que los sensores industriales, agrícolas o domésticos funcionen de forma masiva, se necesitan dispositivos compatibles, una infraestructura energética confiable, plataformas de gestión de datos y regulaciones específicas de ciberseguridad y privacidad. (Shutterstock/Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
5Gservicio móvil 5GInternet de las Cosasvehículos autónomosciudades inteligentesespectro radioeléctrico

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.