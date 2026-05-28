El País

Transportistas de carga preocupados por estado de red vial tras colapso en ruta 27: ‘Es apenas el inicio del invierno’

Arreglo definitivo en ruta 27 tomaría dos semanas, paso provisional quedaría listo el viernes para todo tipo de vehículos

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Por Patricia Recio
Hundimiento Ruta 27 Coyolar
Aunque la ruta alterna que pasa por el centro de Orotina se recomendó para vehículos livianos, varios camiones hacían fila en el ingreso a ese cantón, tanto para tomar el Aguacate como para utilizar esa vía. (Alonso Tenorio/Atenorio)







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Patricia Recio

Patricia Recio

Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

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