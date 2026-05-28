Transportistas de carga preocupados por estado de red vial tras colapso en ruta 27: ‘Es apenas el inicio del invierno’

Aunque la ruta alterna que pasa por el centro de Orotina se recomendó para vehículos livianos, varios camiones hacían fila en el ingreso a ese cantón, tanto para tomar el Aguacate como para utilizar esa vía.

La Cámara de Transportistas de Carga (Canatrac), mostró su preocupación por el cierre que afecta desde la tarde de jueves, la ruta 27, principal vía para conectar San José con Puerto Caldera.

Francisco Quirós, vicepresidente de esa agrupación aseguró que lo ocurrido en esa vía expone la problemática que han señalado desde hace años y lo “endeble” de la red vial primaria, que es la que conecta nuestro comercio internacional, tanto con puertos como fronteras terrestres.

“Es apenas el inicio del invierno y tenemos esta situación en la ruta 27 (..) nos hace prever que es un tema que podría estarse trasladando a la otra ruta importante de conexión que es la 32″, dijo Quirós.

El representante de los transportistas, calificó como positiva la habilitación oportuna de rutas alternas y el paso provisional tanto para equipos de carga como livianos, que aunque complica las logísticas del traslado de mercancías, no lo interrumpe.

Canatrac no ha estimado a cuánto se elevan los costos de los viajes que los transportistas deben realizar por el cerro Cambronero, afirmó que la principal afectación estaría relacionada con atrasos en la rotación de los equipos.

Largas filas de vehículos se registran este jueves en los accesos hacia Orotina, tras el cierre total de un tramo de la ruta 27 por un hundimiento en la vía.

Este jueves un equipo de La Nación pudo constatar que en el sitio del hundimiento solo había dos camiones pesados, que quedaron ahí desde el momento que se presentó la emergencia. Debido a que se trata de vehículos articulados y al tipo de material que transportaban, los encargados aseguraron que preferían esperar a la habilitación del paso.

La estimación de la concesionaria es que para este viernes en la noche se disponga de un carril que se alternará entre ambos sentidos y que podría ser utilizado por todo tipo de vehículos. El martes se habilitaría un puente modular para contar con ambos carriles a los extremos de la vía, mientras se avanza en la solución definitiva que podría tardar 15 días.

En tanto, los conductores deben tomar como rutas alternas, la Interamericana norte por el cerro de Cambronero, para vehículos pesados, y la ruta secundaria 757, conocida con la carretera vieja de Orotina que atraviesa las comunidades de Mastate, La Ceiba y Coyolar.