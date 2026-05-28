MOPT anuncia las rutas alternas tras hundimiento en la ruta 27

(Facebook/El hundimiento ocurrió en el kilómetro 56 de la ruta 27. Foto Facebook.)

El hundimiento ocurrió en el kilómetro 56 de la ruta 27. Foto Facebook.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) anunció las rutas alternas para los conductores debido al cierre de un tramo de la ruta 27, debido al hundimiento registrado la tarde de este miércoles.

El rompimiento de la vía por el colapso de una alcantarilla se produjo en el sector de Orotina, aproximadamente a 500 metros de las fruteras.

Los vehículos pesados deberán circular por el sector de Cambronero, sobre la ruta 1. En el caso de los vehículos livianos, deberán utilizar la ruta nacional 757 (conocida como la carretera vieja a Orotina) pasando por la rotonda de Pozón para retomar la ruta 27.

Un hundimiento en el kilómetro 56 mantiene cerrado el paso por la ruta 27, en Orotina

El MOPT señaló que los ingenieros de la empresa concesionaria de la ruta 27, Globalvia, deberán analizar el daño y presentar a la Administración una propuesta de solución que permita restablecer el paso a la brevedad posible.

Según las autoridades, al ser la ruta 27 una carretera concesionada, los costos de las intervenciones deberán ser asumidos por Globalvia.

La Policía de Tránsito mantendrá regulado el paso en el sector y el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) mantendrá monitoreo constante de las rutas alternas.

Un hundimiento en la ruta 27 causó el cierre de un carril. (Suministrada por Keyna Calderón/La Nación)

Las autoridades anunciaron, además, que los trabajos previstos a iniciar la noche de este miércoles en el sector de Cambronero quedaron suspendidos, hasta el nuevo aviso.

Colaboró la corresponsal Keyna Calderón.