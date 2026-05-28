Sucesos

MOPT anuncia las rutas alternas tras hundimiento en la ruta 27

Esta tarde se produjo un enorme hueco en la ruta 27, a la altura de Orotina

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Por Sebastián Sánchez
El hundimiento ocurrió en el kilómetro 56 de la ruta 27. Foto Facebook.
El hundimiento ocurrió en el kilómetro 56 de la ruta 27. Foto Facebook. (Facebook/El hundimiento ocurrió en el kilómetro 56 de la ruta 27. Foto Facebook.)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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