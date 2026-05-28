Ruta 27 cerrada por hundimiento en Orotina

El paso por la ruta 27 se mantiene cerrado en ambos sentidos, debido a un hundimiento de la vía, cerca del campo ferial de Coyolar de Orotina.

El corte en la carretera se produjo, en apariencia, debido a las fuertes lluvias de este miércoles y afecta ambos carriles de la carretera.

La afectación se presenta específicamente en el km 56, antes del peaje de Pozón, lo que implica que el paso se mantiene suspendido entre Orotina y Puerto Caldera.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes, informó que el hundimiento se originó al parecer por el colapso de una alcantarilla.

Agregaron que los ingenieros de la empresa Globalvia, concesionaria de la ruta, se encuentran analizando lo sucedido para presentar a la Administración una propuesta de solución que permita restablecer el paso a la brevedad posible.

Al ser la ruta 27 una carretera concesionada ”los costos de las intervenciones deberán ser asumidos por el concesionario de RN 27″, añadió el MOPT.

Por su parte, la empresa Globalvía también confirmó mediante un comunicado que el hundimiento se dio debido al colapso en el sistema de alcantarillado, en apariencia por una cabeza de agua, producto de las fuertes lluvias en la zona.

Agregaron que con el fin de garantizar la seguridad de todos los usuarios, los equipos técnicos ya se encuentran en el sitio interviniendo la zona y se están movilizando los recursos necesarios para la “reparación inmediata”.

La concesionaria informó que en el punto afectado se mantendrá un cierre temporal para ejecutar las reparaciones. No se detalló cuánto tiempo podría tardar en rehabilitarse el paso.

Hundimiento en la Ruta 27 evita el paso de los vehículos

El MOPT agregó que la Policía de Tránsito mantendrá las regulaciones necesarias en el sector, por lo que se les pide a los conductores acatar las instrucciones que giren las autoridades policiales.

Debido a este cierre, los vehículos pesados deberán transitar por Cambronero, mientras que los vehículos livianos deberán desplazarse por la ruta 757 que es la carretera vieja a Orotina, pasando por rotonda de Pozón, para retomar la RN 27. Además, se informó que los trabajos que estaban previstos para iniciar la noche de este miércoles en Cambronero quedaron suspendidos hasta nuevo aviso.