El País

Ruta 27 cerrada por hundimiento en Orotina

Corte en ambos carriles de la vía impide el paso entre Orotina y Caldera

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Por Patricia Recio
Ruta 27
El hundimiento afecta ambos carriles de la vía. (Cortesía/Cortesía)







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Patricia Recio

Patricia Recio

Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

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