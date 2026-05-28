El País

MOPT aplicaría multa de hasta $50.000 diarios a concesionaria por cierre de ruta 27

Empresa alega que daño se originó por un hecho fortuito debido a las fuertes lluvia

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Por Patricia Recio
Jueves 28 de mayo de 2026. Hundimiento en la ruta 27 por cabeza de agua.
El corte de la carretera se dio debido al colapso de una alcantarilla que colapsó. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)







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Ruta 27HundimientoMOPT
Patricia Recio

Patricia Recio

Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

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