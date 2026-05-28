MOPT aplicaría multa de hasta $50.000 diarios a concesionaria por cierre de ruta 27

El corte de la carretera se dio debido al colapso de una alcantarilla que colapsó.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), cobraría una multa de hasta $50.000 diarios a la empresa Globalvía, concesionaria a cargo de la ruta 27, por el cierre originado en el km 56 cerca de Coyolar en Orotina, donde se produjo un hundimiento de la vía.

El ministro de Obras Públicas y Transportes, Efraím Zeledón informó que a través del Consejo Nacional de Concesiones valoran las acciones legales que establece el contrato.

“El contrato establece que por cada día de cierre se puede aplicar una multa de $50.000. Tal como hicimos el año pasado cuando iniciamos las gestiones para cobrar más de ¢30.000 millones de multas atrasadas, iniciaremos el trámite para este caso", dijo.

De acuerdo con el ministro, el hecho de que la empresa se encontrara, previo a la emergencia, realizando la sustitución de la alcantarilla por una de mayor diámetro, podría implicar que ya tenían identificado que la alcantarilla colocada no estaba dando la capacidad y que “si hubieran trabajado más rápido esto no habría sucedido”.

“Nosotros hacemos la gestión del trámite y ellos analizarán si amerita pagarla o harán sus descargos”, agregó.

Por su parte, Claudio Pacheco, gerente de Globalvía, sostuvo que la sustitución de la alcantarilla corrugada que falló, se estaba ejecutando como parte de las labores de mantenimiento periódico que ejecutan en la vía e insistió en que el colapso respondió a un caso fortuito a causa de las lluvias.

“El cambio es parte de una mejora, estamos cambiando la alcantarilla de dos a tres metros de diámetro, nada tiene que ver el trabajo que venimos haciendo con la cabeza de agua y el hecho sobrevenido de las lluvias con el arrastre árboles y sedimentos que taponeó la tubería y generó el colapso” agregó Pacheco.

Arreglos de la ruta 27 tras hundimiento

No obstante, el representante de la concesionaria aseguró que “ya habrá tiempo” para analizar con la Administración los temas de multas y lo que indica el contrato. Tampoco tienen estimado aún el costo de la reparación.

La estimación de la concesionaria, es que el paso sea habilitado a más tardar el viernes en la noche. Para esto se trabaja en un relleno que permitirá disponer de un carril en el lado externo de la vía, ahí se alternará el paso entre ambos sentidos de circulación.

Además se colocará un puente tipo bailey en el otro extremo, el cual quedaría instalado el próximo martes, con lo cual se dispondría de los dos carriles, mientras se completa la sustitución de la alcantarilla y el nuevo asfaltado en la sección donde se dio el hundimiento.

De acuerdo con las estimaciones del MOPT y la concesionaria, esa solución definitiva estaría lista en un plazo de alrededor de dos semanas.

La afectación de la carretera entre San José y Puerto Caldera, se registró pasadas las 5 p.m. del miércoles a la altura del km 56, por lo que no hay paso entre Orotina y Caldera.

Los vehículos livianos y autobuses pueden utilizar como ruta alterna la ruta 757, conocida como la calle vieja de Orotina, la cual atraviesa las localidades de Mastate y Coyolar. Los camiones pesados deben viajar por la ruta 1 pasando por el cerro Cambronero.