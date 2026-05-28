El País

Paso por ruta 27 se habilitaría este viernes con algunas condiciones

Este viernes se dispondrá de un carril para alternar el paso en el sector de la ruta 27 donde se presentó el hundimiento

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Por Patricia Recio
Hundimiento Ruta 27
Hundimiento Ruta 27 / foto cortesía (Cortesía/cortesía)







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Patricia Recio

Patricia Recio

Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

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