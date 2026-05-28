Paso por ruta 27 se habilitaría este viernes con algunas condiciones

El paso por la ruta 27 en Coyolar de Orotina, donde se presentó el hundimiento de la vía, quedaría habilitado este viernes, aunque solo se dispondrá de un carril.

El ministro de Obras Públicas y Transportes, Efraím Zeledón explicó que las labores de este jueves se concentrarán en habilitar un carril a un lado de la vía, mediante un relleno.

De esta forma se dispondrá de una vía, para alternar el paso en ambos sentidos mediante controles a cargo del Tránsito. El jerarca explicó que el paso solo se habilitará para vehículos livianos.

Labores en la ruta 27 este jueves 28 de mayo por el hundimiento provocado por una cabeza de agua. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

En paralelo se iniciará la instalación de un puente bailey en el otro lado, para disponer de los dos carriles. Esa estructura estaría lista entre el lunes y martes de la próxima semana.

Estas soluciones temporales permitirían mantener el paso a dos carriles, mientras se ejecuta la solución definitiva, que consistirá en la sustitución de la alcantarilla afectada. Esa labor demoraría cerca de 15 días.

El daño en ese tramo de la vía entre Orotina y Puerto Caldera, se presentó la tarde de este miércoles, cuando debido a las fuertes lluvias, se produjo un taponamiento en una alcantarilla corrugada de dos metros de diámetro, que se encontraba a 15 metros de profundidad.

Según el jerarca, la afectación alcanzó la mitad de la alcantarilla, de ahí que es posible realizar la reparación temporal de la parte colapsada.

Labores en la ruta 27 este jueves 28 de mayo por el hundimiento provocado por una cabeza de agua. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

Los trabajos son ejecutados y deberán ser cubiertos por la concesionaria Globalvía a cargo de la operación de la carretera.

Mientras se habilita el paso, los usuarios deben tomar las rutas alternas, que en este caso corresponden a la Interamericana norte por el cerro de Cambronero para vehículos pesados y la ruta secundaria 757, conocida con la carretera vieja de Orotina.