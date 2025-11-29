El País

Siete amenazas armadas en mes y medio: ¿qué tan preparadas están las universidades públicas de Costa Rica para proteger a sus estudiantes?

Siete amenazas obligaron a tres universidades públicas a activar protocolos y reforzar la seguridad en los campus; no obstante, persisten preocupaciones entre estudiantes y expertos

EscucharEscuchar
Por Cristian Mora
UCR, TEC y UNA
Las recientes amenazas obligaron a las universidades públicas a activar protocolos de seguridad y evacuar a miles de personas. (La Nación/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Amenaza de ataque armadoUniversitades públicasTirador activoUCR-UNA-TEC
Cristian Mora

Cristian Mora

Estudiante activo de bachillerato en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Apasionado por contar historias que fomenten el cambio. Interesado en temas nacionales, políticos y culturales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.