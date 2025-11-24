UCR recibe nueva amenaza de ataque y solicita a la comunidad reportar personas o situaciones sospechosas

La UCR afirmó que incrementa la seguridad en los campus ante amenazas de ataque.

Durante la noche, la Universidad de Costa Rica (UCR) recibió una nueva amenaza de ataque a través de un correo electrónico y, como parte de las acciones inmediatas, se reforzó la presencia y vigilancia del personal de seguridad en todas las sedes y recintos universitarios.

Por medio de un comunicado de prensa, la Coordinación Institucional para la Atención de Emergencias informó de que el Centro de Informática, en coordinación con la Sección Especializada contra el Cibercrimen del Organismo de Investigación Judicial, se encuentra investigando el origen de la amenaza con el fin de identificar a la persona responsable.

De forma paralela, la administración universitaria está realizando las diligencias formales ante las autoridades competentes.

Por el momento, las actividades académicas y administrativas continúan con normalidad; sin embargo, la institución solicitó a la comunidad universitaria estar atenta y reportar de inmediato cualquier persona o situación sospechosa.

En la Sede Rodrigo Facio se pueden emitir reportes a las líneas 2511-4911 o 2511-4444. En las sedes regionales, recintos y fincas experimentales, el reporte debe realizarse directamente a sus oficiales de seguridad, quienes serán los encargados de canalizar la información a sus direcciones correspondientes para proceder según el caso.

“La Universidad hace un llamado a la calma y reitera su compromiso de emplear todos los medios necesarios para resguardar la seguridad de su comunidad universitaria”, concluye el comunicado.

Desde el 16 de octubre, la UCR ha recibido múltiples amenazas de ataques con armas de fuego, bombas y cuchillas. En esa primera ocasión, un mensaje recibido por correo electrónico encendió las alarmas y provocó la activación de los protocolos. Durante el día se evacuó a 25.000 personas.