Trastorno por déficit de atención con hiperactividad: Claves para su manejo

¿Sabe qué es el trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) ? Esta condición afecta a niños, adolescentes y adultos, manifestándose de distintas maneras según la edad y el contexto. La doctora Ingrid Arias Trejos, del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica (CPPCR), abordó este tema en una entrevista concedida a La Nación.

Definición de trastorno por déficit de atención con hiperactividad

Según Arias, el TDAH es un trastorno del neurodesarrollo que interfiere con el autocontrol, la atención y el manejo emocional. Este desorden puede afectar de manera significativa la calidad de vida de quienes lo padecen, pero con las herramientas adecuadas es posible mejorar su adaptación diaria.

¿Qué provoca el TDAH?

La psicóloga señala que no existe una causa única para el TDAH. Se considera una combinación de factores genéticos, neurobiológicos y ambientales, siendo el componente hereditario uno de los más determinantes. Estudios indican que anomalías estructurales y funcionales en la corteza prefrontal del cerebro, encargada de la regulación emocional y el control de impulsos, están relacionadas con este trastorno.

La gravedad del TDAH varía según la detección temprana y el tratamiento recibido. Un diagnóstico a temprana edad permite implementar estrategias de manejo que mejoran la atención y el comportamiento del paciente. Sin embargo, en algunos casos es necesario el uso de medicación para ayudar a regular los niveles de neurotransmisores y, por ende, mejorar la atención y controlar la hiperactividad.

LEA MÁS: Mi hijo podría tener déficit de atención, ¿qué debo hacer?

¿Cómo saber si alguien tiene TDAH?

El diagnóstico del TDAH debe realizarse por un profesional en salud mental. Los primeros indicios en niños incluyen la dificultad para concentrarse, impulsividad constante e incapacidad para seguir instrucciones o completar tareas. En adolescentes y adultos, la frustración por no poder terminar proyectos es un síntoma común, como señala la doctora: “Abandonan con frecuencia proyectos; entran a estudiar una carrera y no logran concentrarse, lo que les lleva a saltar de un proyecto a otro sin poder concretar”.

Síntomas del TDAH

Los síntomas del TDAH se agrupan en dos categorías: inatención e hiperactividad/impulsividad. Las personas con inatención suelen tener dificultades para mantenerse concentradas en una tarea, olvidan actividades diarias y pierden objetos con frecuencia. Por otro lado, la hiperactividad se manifiesta con una necesidad constante de moverse, hablar en exceso y actuar de manera impulsiva.

El TDAH no desaparece con la edad. En los adultos, aunque los síntomas pueden no ser tan evidentes, continúan afectando su vida diaria. Muchos adultos se sienten frustrados al no poder completar tareas o mantener la atención, lo que puede llevarles a abandonar proyectos personales o laborales, como se mencionó anteriormente.

Diagnóstico y tratamiento del trastorno por déficit de atención con hiperactividad

El diagnóstico del TDAH debe ser realizado por un equipo interdisciplinario. La experta recalca la importancia de evitar el autodiagnóstico, ya que un diagnóstico formal permite diseñar un plan de tratamiento adecuado. El tratamiento puede incluir terapia psicológica, estrategias de manejo conductual y, en algunos casos, medicación. “No podemos hablar de cura porque no es una enfermedad, sino un trastorno del neurodesarrollo. Lo que hacemos es trabajar para mejorar la calidad de vida del paciente”, aclara la experta.

El TDAH en adultos se manifiesta con dificultades para completar tareas y mantener la atención, lo que puede generar frustración y abandono de proyectos.

Consejos para convivir con el TDAH

La estructura y la rutina son esenciales para las personas con TDAH. Los padres deben establecer una rutina diaria clara para ayudar a sus hijos a gestionar mejor sus actividades. Según Arias, es fundamental anticipar los cambios para que los niños puedan prepararse emocionalmente. “Si vamos a llevar a un chico a pasear, es importante que le anticipemos lo que va a suceder, cuánto tiempo estaremos fuera y quiénes estarán presentes”, aconseja la psicóloga.

Recomendaciones adicionales:

Segmentar las tareas en pasos pequeños: Dividir las tareas en porciones más manejables ayuda a mantener la atención y facilita su finalización. Es recomendable usar temporizadores para que el niño se concentre durante periodos cortos, con pausas regulares.

Dividir las tareas en porciones más manejables ayuda a mantener la atención y facilita su finalización. Es recomendable usar temporizadores para que el niño se concentre durante periodos cortos, con pausas regulares. Reforzamiento positivo inmediato: Celebrar los logros al instante refuerza la motivación y fomenta la autoestima del niño. Un sistema de recompensas puede ser útil para mejorar la conducta y el desempeño.

Celebrar los logros al instante refuerza la motivación y fomenta la autoestima del niño. Un sistema de recompensas puede ser útil para mejorar la conducta y el desempeño. Espacios de trabajo controlados: Un ambiente libre de distracciones, con pocos estímulos visuales y auditivos, es esencial para que la persona con TDAH pueda concentrarse.

Un ambiente libre de distracciones, con pocos estímulos visuales y auditivos, es esencial para que la persona con TDAH pueda concentrarse. Técnicas de regulación emocional: Es recomendable utilizar técnicas de autocontrol, como la respiración profunda o señales no verbales, que ayudan a regular las emociones y a manejar situaciones estresantes.

LEA MÁS: Una conducta impulsiva y ser excesivamente activos se relaciona con el trastorno del TDAH

La doctora Ingrid Arias Trejos enfatiza la importancia de evitar el autodiagnóstico y las etiquetas incorrectas. El diagnóstico debe ser realizado por profesionales especializados. “Es frecuente que lleguen a consulta personas que ya se han autoetiquetado o etiquetado a un familiar luego de investigar en Internet. Esto solo genera más malestar, ya que no se comprende completamente lo que implica un diagnóstico”, advierte. La comunicación constante entre la familia, los profesionales de salud y el entorno educativo es clave para mejorar la calidad de vida de las personas con TDAH.