Tránsito reporta 2.397 multas por irrespetar restricción por placa en San José

La Policía de Tránsito ha realizado un total de 2.397 multas por irrespetar la restricción vehicular por placa en el casco central de San José desde que regresó el pasado 7 de marzo, con sus propias excepciones, luego de ser suspendida en abril del 2020 para darle paso a la restricción vehicular sanitaria, que aplicaba en todo el país.

En un comunicado, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes detalló que, en promedio y con corte al 31 de mayo, han multado 799 vehículos por mes desde que la medida retornó a la capital. La infracción es de ¢24.000, aunque si se cancela en los 10 días hábiles posteriores a su registro se aplica un descuento del 15%.

[ Seis errores de choferes que suben el consumo de combustible ]

Alexander Solano Quirós, director de la Policía de Tránsito, reiteró que la medida aplica una vez a la semana para cada vehículo, excepto sábado y domingo, con horario de 6 a.m. a 7 p.m., según el último dígito de la placa. De esta forma, los lunes no circulan las placas finalizadas en 1 y 2, y así sucesivamente hasta llegar al viernes, donde no transitan los carros con placas que terminan en 9 y 0.

“Lo primero que tenemos que destacar, al cabo de estos tres meses, es que la restricción actual no tiene relación con la sanitaria, en el sentido de horarios y excepciones. La restricción por placas solo aplica en el casco central de San José, delimitado, principalmente, por la ruta de Circunvalación”, aclaró el funcionario.

Las autoridades reiteraron la necesidad de respetar la restricción y de conocer cuáles son las únicas excepciones a la medida, dado que todavía se confunde con la restricción sanitaria, que fue eliminada desde marzo. Debido a esto, muchas personas aún creen que algunas de las excepciones que aplicaban en ese entonces se mantienen vigentes, como la carta del patrono, pero esos requisitos ya no son válidos.

De acuerdo con el MOPT, las motocicletas, vehículos de emergencia, así como todos los automotores de transporte de estudiantes, trabajadores o especiales y taxis, sí forman parte de las excepciones. También, los carros que trasladen personas con discapacidad o que cuenten con tecnologías amigables con el ambiente, como los carros eléctricos, también pueden circular.

De igual forma, la entidad mencionó que los vehículos que transiten con ocupación plena (cuatro personas, mínimo, contando al conductor), podrán circular de 6 a. m. a 8 a. m. y de 4:30 p. m. a 7 p. m., si tienen restricción. La cartera enfatizó en que siempre deben viajar al menos cuatro personas, por lo que no se pueden dejar pasajeros en el camino.

Desde que regresó la restricción vehicular al casco central de San José se han realizado 2.397 multas. Excepciones para circular son distintas a las que servían durante la restricción sanitaria. (alonso tenorio)

Estas son todas las excepciones a la restricción en San José, según el MOPT:

Todos los vehículos policiales y de atención de emergencias.

Todos los vehículos de transporte público, incluso los de servicios especiales, turismo y de estudiantes.

Vehículos que transportan personas con discapacidad, debidamente identificados.

Motocicletas.

Vehículo que transportan cemento fresco.

Vehículos rentados.

[ Conductores pueden saber si tienen infracciones a través de línea telefónica de Cosevi ]

Vehículos de carga liviana que transporten productos perecederos (deben probarlo con la documentación del caso).

Vehículos con ocupación plena (4 ocupantes al menos, en cuenta el conductor) podrán circular de 6 a.m. a 8 a.m. y de 4:30 p.m. a 7 p.m.

Cuando en una casa se tienen 2 o más vehículos con restricción el mismo día, a nombre de una misma persona física o de cónyuges o de convivientes, podrán gestionar el traslado de la restricción para el día siguiente para uno de los vehículos.

No se aplica en días feriados.

Vehículos amigables con el ambiente, como los carros eléctricos.

Vehículos de carga pesada.