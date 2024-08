¿Qué es el taro y por qué es bueno para la salud de las personas? Esto dice una nutricionista

¿Se ha preguntado qué es el taro ? Le explicamos de qué se trata este alimento que se ha popularizado en bebidas y cuáles solo los beneficios que le aporta al cuerpo humano, según la doctora Alejandra Irola del Colegio de Profesionales en Nutrición de Costa Rica (CPNCR), quien fue entrevistada por La Nación.

Qué es el taro y de dónde viene

De acuerdo con la doctora, el taro es un tubérculo conocido en Costa Rica como malanga y tiene muchas propiedades beneficiosas para la salud.

Durante décadas en Costa Rica, la malanga se consumía frita junto con una taza de café, sustituyendo al pan o las tortillas, indica Irola. Actualmente, la malanga se puede encontrar en ferias y supermercados, y también pulverizada.

Beneficios del taro para la salud

La malanga es un producto con fibra soluble que ayuda a prevenir el estreñimiento y proporciona un alto nivel de saciedad. Además, contiene vitaminas del complejo A, B y C, pero se pierden en la cocción, por lo que su mayor aporte es la energía por su cantidad de carbohidratos y fibra. Este alimento se considera un vegetal harinoso.

La doctora señala que, según la última encuesta de nutrición, los costarricenses no consumen ni 14 gramos de fibra por día y la recomendación es de 25 a 30 gramos diarios. No obstante, no significa que con la ingesta de taro todos los días se cumpla con ese requisito, ya que se debe individualizar la dieta de cada persona, especialmente si padece alguna condición médica.

¿Al consumir el taro en bebidas se obtienen los mismos beneficios?

Es importante verificar el tipo de bebida en la que se consume (azúcar, ingredientes adicionales, cantidades), ya que en la mayoría de los casos hay presencia de productos industrializados o puede que no lleve suficiente taro o malanga. La mejor forma de consumirla es de manera natural.

¿De qué otras formas se puede comer el taro?

A continuación, algunas opciones que brinda la nutricionista para consumir el taro o la malanga de forma natural:

Bebidas en la mañana.

Incluido en tortillas.

Purés.

Mezclada con carnes rojas o blancas.

Chips.

¿Cuál es el sabor del taro?

Al ser un tubérculo similar a la papa o el camote, tiene un color blanquecino y, dependiendo de la variedad, un tono diferente o morado. Su sabor es fuerte debido a compuestos azufrados, pero no es dulce ni neutro.

¿El taro puede prevenir enfermedades?

La malanga puede prevenir enfermedades si está dentro de una alimentación saludable, específicamente por aportar calidad. Da mayor nivel de saciedad y aumenta la carga calórica en deportistas. En personas con cáncer, pacientes con problemas de peso, niños o mujeres embarazadas con deficiencia nutricional también será un aliento que ayudará con los nutrientes que se necesiten en cada caso. Esto combinado con otros alimentos.

Alimentos que se asemejan al taro

