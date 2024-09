Licitación para frecuencias de 5G queda en suspenso por presentación de objeciones

La Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) informó de que el proceso de licitación encaminado a otorgar frecuencias para las redes 5G se encuentra en suspenso, pues recursos de objeción presentados contra el pliego de condiciones del servicio o cartel licitatorio hacen que el proceso no pueda continuar por el momento.

Este proceso comenzó el pasado 31 de julio y se esperaba que, entre noviembre y diciembre, este ente regulador informaría cuáles empresas extranjeras cumplieron los requisitos para participar en la subasta de bandas que se hará en una fase posterior.

No obstante, con estos recursos de objeción, la recepción de ofertas no puede continuar en tanto la Contraloría General de la República (CGR) no los resuelva.

“Una vez resueltos los recursos por parte del ente contralor, se emitirá un comunicado por los medios correspondientes, en el que se indicará el nuevo plazo para la recepción y apertura de las ofertas”, explicó la Superintendencia en un comunicado.

El objetivo de este concurso es atraer a firmas interesadas en la concesión de bandas para desarrollar servicios avanzados de telecomunicaciones.

5G es la abreviatura de redes de quinta generación. Esta es la última tecnología inalámbrica para redes de comunicación móvil, sucesora de las redes 4G/LTE. Ha sido diseñada para ofrecer mejoras significativas en términos de velocidad, capacidad, latencia y conectividad.

Este es un ejemplo de antena de 5G, esta fotografía fue tomada en Londres, similares a esta entrarían en funcionamiento en Costa Rica, una vez que concluya el proceso de la Sutel.

Este concurso público internacional podría demorar hasta dos años, pero con estos recursos de objeción el tiempo sería mayor, pues no se tendría a tiempo la cantidad de oferentes que pueden participar de la subasta.

En 2023, cinco compañías internacionales de Estados Unidos, Canadá, México y Suecia revelaron interés en proveer el servicio de 5G en Costa Rica.

Estas empresas son Liberty Latin America (de Estados Unidos), América Móvil (de México), Telefonaktiebolaget LM Ericsson (de Suecia), Qualcomm (de Estados Unidos) y Telesat (de Canadá). Liberty y América Móvil, con su marca Claro, ya operan en Costa Rica.