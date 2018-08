Aguilar también aconsejó la regla “50, 20, 30” la cual considera de mayor utilidad para jóvenes trabajadores quienes se inician en la vida laboral y, quizás, todavía no han adquirido deudas fuertes. La regla consiste en asignar 50% del salario a gastos básicos (pago de servicios, alquileres, alimentación, etc), 20% a ahorro y 30% a gastos no esenciales (entretenimiento, artículos personales, etc.).