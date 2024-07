Astroturismo emerge en lado oscuro del país con sitios óptimos para ver estrellas

Costa Rica tiene puntos de tal oscuridad nocturna que están propiciando una nueva forma de turismo en zonas rurales, centrada en la contemplación de estrellas. Se trata del astroturismo: observación de cielos y astros por diversión y descanso.

Algunas autoridades incluso han empezado a publicitarlo, incluido el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), FotoClub de Costa Rica y la Fundación para el Centro Nacional de la Ciencia y la Tecnología (Cientec).

Por su posición geográfica en el planeta, Costa Rica sirve como punto de observación de fenómenos celestes visibles tanto en el hemisferio norte como en el sur; una localización ventajosa en el orbe.

Sean observadores aficionados con sensibilidad en la astronomía, o fotógrafos expertos dedicados a capturar imágenes de los fenómenos, el país dispone de puntos sin contaminación lumínica de ciudades en parte a su apuesta por mantener áreas silvestres protegidas donde no hay luces artificiales.

Por ejemplo, el Parque Nacional Corcovado (situado en el suroeste de la península de Osa en Puntarenas) y el Parque Nacional Santa Rosa (cantón de La Cruz, en Guanacaste) se sitúan en la categoría 1 de la clasificación de cielo Bortle, también conocida como escala de Bortle: un sistema utilizado para medir y describir la calidad del cielo nocturno en términos de su oscuridad y la visibilidad de objetos celestiales.

Así lo informó este sábado el ICT en un comunicado al publicitar un concurso fotográfico centrado en astroturismo.

Otros lugares en categoría 2 de la misma escala, indicó el Instituto, incluyen sectores del Parque Nacional Palo Verde (Bagaces, Guanacaste), Parque Nacional Diría y el distrito de Cuajiniquil en el cantón de Santa Cruz (Guanacaste). También la región norte del Caribe, el Parque Nacional Tortuguero en el cantón limonenense de Pococí, Parque Nacional La Amistad (cantón de Talamanca en Limón) y Cahuita (distrito de Talamanca).

Como parte del impulso a esta forma de vacación, este sábado se anunció el concurso fotográfico “Horizontes estelares ticos” para aficionados a la fotografía de estrellas, sean participantes nacionales o extranjeros.

Concurso de fotografía de estrellas

El certamen constituye la cuarta edición del Concurso Nacional de Fotografía Nocturna. Tiene el propósito de incentivar el turismo en zonas rurales que presentan condiciones favorables para capturar imágenes espectaculares y vivir la experiencia del astroturismo u observación de cielos y astros. Lo patrocinan el ICT, CFIA, FotoClub de Costa Rica y la Fundación Cientec.

El periodo de recepción de fotografías está abierto hasta el 31 de julio. Se recibirán máximo dos fotografías por concursante, sean aficionados o profesionales, nacionales o extranjeros. Adicionalmente, se aceptarán imágenes capturadas entre el 2019 y el 30 de julio del 2024. Solo se aceptarán imágenes a color sin manipulación digital, excepto los ajustes básicos para la optimización de la imagen.

Está prohibido eliminar o agregar elementos gráficos del archivo original, el cual debe postularse acompañado de una descripción, especificaciones de tiempo de exposición, número de tomas, tipo de cámara y filtro o telescopio y programa de procesamiento.

Finalmente, todas las fotografías presentadas deben ser propiedad del concursante, no haberse publicado previo al concurso (no incluye publicaciones en redes sociales y blogs) y no tener compromiso de publicación.

Para conocer más información sobre las bases del concurso y completar el formulario de envío, visite el sitio de Cientec: https://cientec.or.cr/articulos/4-concurso-fotografia-astroturismo-2024