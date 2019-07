1. Recope reportó que el etanol que importaría sería, exclusivamente, sin agua y “sin desnaturalizar”, es decir, sin aditivos para que el alcohol no sea apto para consumo humano. Sin embargo, Recope“ no aporta evidencias técnicas suficientes que justifiquen” solo compras del “sin desnaturalizar” y no se explica por qué dejó por fuera el etanol “desnaturalizado”.