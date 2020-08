“Esto no debe considerarse como un acto de rebeldía. En lo que hemos sido muy claros e incisivos es que, ante la no reactivación económica y el empobrecimiento del empresariado nacional, no vamos a recibir recursos suficientes para seguir pagando combustibles para vehículos que tenemos prestados. No vamos a tener horas extra para choferes, para pagar oficiales y, más bien, tendremos que generar serios recortes en nuestros programas sociales”, aseveró.